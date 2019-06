Financovanie politických strán a volebnej kampane sa upraví

Zvýšia sa aj pokuty za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za vedenie volebnej kampane v čase volebného moratória.

Bratislava 27. júna (TASR) - Finančné limity pre politické strany, financovanie volebnej kampane a pokuty sa zmenia, zrušia sa tretie strany v kampani. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o volebnej kampani z dielne koalície. Prerokovali ju v zrýchlenom režime, schválili ju za menej ako 24 hodín od jej predloženia do parlamentu.



Politické strany budú môcť počas jedného volebného obdobia do NR SR prijať v súhrne najviac 3.500.000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov, pričom sa do sumy zarátavajú aj členské príspevky. "Zavedením tohto limitu sa zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán. Tiež sa zabráni neúmernému 'predvolebnému' predlžovaniu politických strán, ktoré sa spoliehajú na svoj volebný úspech a následné príjmy zo štátneho rozpočtu," uvádza sa v návrhu.



Zmeny tiež zrušia tretie strany vo volebnej kampani. "Tretie strany ako osoby podporujúce program, činnosť a ciele politických strán neplnili cieľ, pre ktorý boli v tomto zákone zriadené. Vo volebnej súťaži slúžili ako prvok doplňujúci nedostatočné zdroje kandidujúceho subjektu, resp. napomáhajúci obchádzaním zákona prekračovať limity ustanovené pre kandidátov a politické strany," vysvetlili predkladatelia.



Zvýšia sa aj pokuty za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za vedenie volebnej kampane v čase volebného moratória. "Zároveň sa dopĺňa sankcia pre právnické osoby za porušenie volebného moratória, ktorá v zákone absentovala," uvádza sa v návrhu. Novela ďalej určuje tiež maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena. Novela hovorí o sume 10.000 eur.