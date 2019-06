Diskusiu o predprimárnom vzdelávaní presunuli

Dostál v súvislosti s návrhom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od piatich rokov namietal, že od doručenia spoločnej správy výborov neuplynulo potrebných 48 hodín.

Bratislava 26. júna (TASR) - Poslanci mali začať siedmy deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou k novele zákona o výchove a vzdelávaní. Na základe návrhu poslanca Ondreja Dostála (SaS) prerokovanie návrhu presunuli na štvrtok (27. 6.). Okrem tohto bodu presunuli aj niektoré ďalšie pre neprítomnosť viacerých predkladateľov.



Dostál v súvislosti s návrhom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od piatich rokov namietal, že od doručenia spoločnej správy výborov neuplynulo potrebných 48 hodín. Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) po vyslovení všeobecného súhlasu prítomných zhruba desiatich poslancov bod presunul na nasledujúci deň. Koalícia v novele zákona navrhuje, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné.



Poslanci napokon pokračovali diskusiou o návrhu zákona o štátnej správe a školskej samospráve, ktorú na júnovú schôdzu NR SR predložili poslanci z klubu OĽaNO.



Novelou navrhujú dve zmeny. Prvá je obmedzenie počtu po sebe nadväzujúcich funkčných období riaditeľa tej istej školy na tri. Druhá zmena predpokladá, že na zvolenie do funkcie toho istého zariadenia bude kandidát potrebovať vyšší počet hlasov výberovej komisie, ktorou je rada školy. Volený by tak bol trojpätinovou väčšinou.



Okrem diskusie k návrhom zákonov čaká poslancov aj hlasovanie o viac ako 20 bodoch schváleného programu. Na popoludnie majú naplánované rokovanie o návrhu vlády na doplnenie členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Tento bod bol zaradený do programu v utorok (25. 6.).