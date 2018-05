Do boja o prezidentský palác sa chce zapojiť aj Róbert Švec

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude.

Bratislava 27. mája (TASR) - Do boja o prezidentský palác by sa v budúcoročných prezidentských voľbách chcel zapojiť aj šéf Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec. Začína zbierať podpisy pre svoju kandidatúru. Oznámil to tlačovou správou, ktorú zaslal médiám.



"Rozhodol som sa vypočuť výzvu členov občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody a veľkého množstva zodpovedných občanov našej vlasti a budem kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Na prezidenta nášho štátu budem kandidovať ako občiansky kandidát s podporou Slovenského Hnutia Obrody," informoval.



Slovensko podľa neho potrebuje reštart a obrodu, v ústavných funkciách vlastencov. Podľa Šveca netreba viac Európy. "Slovensko nepotrebuje viac fiktívnej európskej cesty. Slovensko potrebuje viac Slovenska, naša vlasť potrebuje slovenskú cestu," doplnil.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude.



Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.