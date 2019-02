Do duálneho vzdelávania sa v prvom polroku zapojilo vyše 100 žiakov

Najviac, 355, prvákov - dualistov je v Trenčianskom kraji.

Bratislava 20. februára (TASR) – Do systému duálneho vzdelávania sa od septembra 2018 do konca prvého polroka školského roka 2018/2019, teda do konca januára, zapojilo ďalších vyše 100 prvákov. K 31. januáru bolo v tomto systéme 1721 dualistov v prvom ročníku. TASR to potvrdila Katarína Kováčová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Na začiatku prvého polroka aktuálneho školského roka to bolo 1615 žiakov.



"Vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave mali žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania ešte celý prvý polrok prvého ročníka," povedala Kováčová. Celkovo je do systému duálneho vzdelávania zapojených viac ako 4000 žiakov.



Najviac, 355, prvákov - dualistov je v Trenčianskom kraji. Nasleduje Žilinský kraj s 307 prvákmi, Košický kraj (225 prvákov), Nitriansky kraj (222), Prešovský kraj (183), Bratislavský kraj (177) a Banskobystrický kraj (138). Najmenej dualistov v prvom ročníku, a to 114, je v Trnavskom kraji.



Podľa informácii zo ŠIOV je do systému duálneho vzdelávania zapojených najviac stredných odborných škôl z Trenčianskeho kraja, a to 22. Na druhom mieste je Nitriansky kraj so 17 školami a na treťom Prešovský kraj, ktorý ma takýchto škôl 16. Najmenej je ich v Trnavskom kraji - šesť. Najviac prevádzok s prvákmi majú v Trenčianskom kraji, kde ich je 74. Zhodne po 45 prevádzok navštevujú prváci v rámci duálneho vzdelávania v Košickom a Nitrianskom kraji. Najmenej, 13, takýchto prevádzok je v Trnavskom kraji.