Do eurovolieb za OĽaNO budú kandidovať aj M. Šipoš či P. Pollák

Bratislava 1. marca (TASR) – Hnutie OĽaNO povedie do volieb do Európskeho parlamentu Igor Matovič. Dvojkou kandidátnej listiny bude Michal Šipoš a trojkou Peter Pollák. Ako uviedol v piatok počas tlačovej konferencie Matovič, OĽaNO postavilo do májových volieb 14 kandidátov.



Eurokandidátku za OĽaNO doplnili aj Zita Pleštinská, Dominik Drdul, Eva Horváthová, Milan Potocký, Lucia Greškovitsová, Igor Dušenka, Dušan Šándor, Lucia Rennerová, Pavol Jusko, Eva Ivanovová. Eurokandidátku uzatvára hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Podľa Matoviča sú viacerí ľudia na eurokandidátke spolupracovníkmi hnutia, ale nájdu sa tam aj takí, ktorí doteraz s hnutím nespolupracovali.







Matovič už v stredu (27. 2.) avizoval, že ak by v eurovoľbách uspel, mandát si nepreberie. Pokiaľ nezíska aspoň 50.000 krúžkov, odíde z Národnej rady SR a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Nevylúčil, že ak by dosiahol veľmi zlý výsledok, mohol by odísť aj z funkcie predsedu hnutia.



"Uvedomujem si, že dnes Slovensko žije skôr prezidentskými voľbami a emócie s eurovoľbami sa dostavia neskôr," uviedol Matovič. Podľa neho je EÚ unikátnym priestorom. "Boj, aby EÚ zostala pokope a nepotápala sa, musíme zvádzať v každých jedných voľbách," poznamenal líder eurokandidátky za hnutie. Šipoš uviedol, že hnutie podporuje proeurópske smerovanie.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.