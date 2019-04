Do ezdravia je pripojených 66 % poskytovateľov starostlivosti

Po elektronickom objednávaní pacientov na vyšetrenie sa elektronizácia dotkne aj záznamov z laboratórnych vyšetrení, tzv. elabu. Do praxe sa dostal aj pacientsky sumár.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Do systému ezdravie je v súčasnosti pripojených 8900 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Momentálne systém ezdravie používa viac ako 66 percent poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 13.000 lekárov zapisuje záznamy z vyšetrení a predpisuje erecepty. TASR o tom informoval hovorca Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Boris Chmel.



"Sme radi, že aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR skonštatoval, že ezdravie sa výrazne rozbehlo v roku 2018 a podarilo sa nám na základe jeho odporúčaní a prijatých opatrení ušetriť 54 miliónov eur," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.



"Okrem toho môžeme ako veľmi úspešné hodnotiť dve kľúčové funkcionality systému, a to erecept a evyšetrenie," dopĺňa šéf NCZI. Svedčia o tom aj čísla, a to viac ako 63 miliónov predpísaných ereceptov a 19 miliónov záznamov z vyšetrení k dnešnému dňu.



V tomto roku NCZI pokračuje v zavádzaní ďalších funkcionalít systému. Po elektronickom objednávaní pacientov na vyšetrenie sa elektronizácia dotkne aj záznamov z laboratórnych vyšetrení, tzv. elabu. Do praxe sa dostal aj pacientsky sumár. "Naším cieľom je, aby výhody systému pociťovali v rýchlejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pacienti a lekári i ostatní zdravotnícki pracovníci v lepšej informovanosti o svojich pacientoch a následnej úspešnejšej liečbe," uzatvára Blaškovitš.