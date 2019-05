Do funkcie riaditeľa NAKA nastúpil Branislav Zurian

Vedúca komunikačného oddelenia Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová pre TASR potvrdila, že funkciu preberá nový riaditeľ od štvrtka.

Bratislava 2. mája (TASR) - Novým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je Branislav Zurian. Do funkcie ho ustanovil policajný prezident Milan Lučanský.



"Prezident Policajného zboru Milan Lučanský ustanovil do funkcie riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana, ktorý doposiaľ viedol národnú protizločineckú jednotku," informovala polícia na sociálnej sieti.



"Urobím všetko pre to, aby som nesklamal a aby som splnil to, čo sa odo mňa očakáva," povedal Zurian. V súvislosti s fungovaním NAKA informoval, že spolu s Lučanským finišujú s reorganizáciou útvaru "za využitia najefektívnejších síl a prostriedkov.



Doplnil, že osobne zatiaľ môže zhodnotiť len činnosť protizločineckej jednotky, ktorá podľa jeho názoru zaznamenala za poslednú dobu určitý pokrok. "Urobím všetko pre to, aby celá NAKA zaznamenala takýto pokrok dopredu, aby naozaj ten status špecializovaného útvaru Policajného zboru bol opodstatnený," zdôraznil.



"Čo sa týka policajtov, budem chcieť, aby na NAKA robili naozaj tí najlepší z najlepších," podotkol. Skonštatoval, že sa bude snažiť, aby vzbudzovali rešpekt nielen svojou odbornosťou, skúsenosťami, ale aj disciplínou.



Zurian tak do funkcie nastúpi po tom, ako bývalý riaditeľ Peter Hraško požiadal minulý rok o uvoľnenie z pracovného pomeru. Lučanský sa vtedy ako dočasný policajný prezident rozhodol funkciu neobsadiť a riadením NAKA bol poverený vtedajší zástupca riaditeľa Patrik Jurík.



Koncom novembra minulého roka Lučanský vysvetlil, že napriek tomu, že ešte nebolo ukončené disciplinárne konanie, dohodol sa s Hraškom o jeho ďalšom pôsobení v polícii. Dôvodom začatia disciplinárneho konania boli viaceré pochybenia po prijatí anonymného trestného oznámenia v súvislosti s iniciatívou Za slušné Slovensko.