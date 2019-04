Do funkcie Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenovali A. Szabóa

Návrh na jeho vymenovanie predložila vláde ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Bratislava 17. apríla (TASR) - Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR vláda v stredu vymenovala Adriána Szabóa. Súčasný riaditeľ úradu tak bude pokračovať v jeho vedení aj v nasledujúcom období od 1. mája.



Návrh na jeho vymenovanie predložila vláde ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vymenúva riaditeľa inšpekcie vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.



O odporučení vymenovania Szabóa do funkcie rozhodli hlasovaním poslanci brannobezpečnostného výboru minulý týždeň. Szabó pri vypočutí zdôraznil potrebu väčšej otvorenosti, dôveryhodnosti, odbornej akceptovateľnosti, nezávislosti a chce pracovať na zlepšovaní podmienok. Čo sa týka nezávislosti úradu, myslí si, že "všetko je o ľuďoch, ktorí v systéme pôsobia".



Úrad inšpekčnej služby má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde. Do funkcie ho vymenuje vláda na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie vyberajú vo výberovom konaní, jeho vymenovanie tiež závisí od odporúčania brannobezpečnostného výboru.



Saková po rokovaní vlády uviedla, že Szabó nastúpil do policajného zboru v roku 2001 a prešiel rôznymi stupňami v rámci kriminálnej polície. "Od roku 2012 pracuje na úrade inšpekčnej služby a minulý týždeň v stredu po verejnom híringu ho schválil brannobezpečnostný výbor," dodala Saková.