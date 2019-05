Do kauzy sledovania novinárov mal byť zapletený aj štátny úradník

Policajti Juraja Š. vypočuli a pýtali sa ho na jeho účasť pri sledovaní novinárov. Vraj sa k nej mal priznať, uviedla Markíza.

Bratislava 27. mája (TASR) - Do kauzy sledovania novinárov mal byť zapletený aj riaditeľ odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Juraj Š. Ten mal pred pár rokmi poslať sociálnu kontrolu do domu novinárky Moniky Tódovej. Informovali o tom Denník N a televízia Markíza.



Podľa ich informácií už policajti Juraja Š. vypočuli a pýtali sa ho na jeho účasť pri sledovaní novinárov. Vraj sa k nej mal priznať. "Muž bol zamestnancom ÚPSVaR-u päť rokov," uviedla Markíza.



"Sme znepokojení. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa túto správu dozvedá od vás a do dnešného dňa nebolo orgánmi činnými v trestnom konaní nijako informované. Samotný zamestnanec 20. mája 2019 požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, už nie je zamestnancom ústredia," povedala TV Markíza hovorkyňa ústredia Jana Lukáčová.