Hlasovanie o najpopulárnejšie infocentrum potrvá do konca augusta

Poprad 4. augusta (TASR) – Do konca augusta môže verejnosť hlasovať v súťaži o najpopulárnejšie turistické informačné centrum (TIC) na Slovensku. Vyhlasovateľom je Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, s cieľom propagovať služby jednotlivých informačných kancelárií. Pre TASR to uviedla prezidentka asociácie Ivona Fraňová s tým, že hlasovať môžu záujemcovia na webovej stránke www.kamposlovensku.sk.



„Po ukončení ankety hlasujúcich odmeníme viacerými hodnotnými cenami od našich partnerov. V Českej republike túto anketu realizovali aj minulý rok, my sme sa k nim teraz pridali. Výhodou je, že o najobľúbenejšom TIC-u u nás môžu rozhodovať aj naši západní susedia a naopak,“ uviedla Fraňová. Dodala, že hlasovanie organizujú v spolupráci s vydavateľstvom Kam po Česku, infoT.I.C. a webovým portálom www.kamposlovensku.sk. Chceli takto vytvoriť priestor pre propagáciu a zviditeľnenie jednotlivých informačných centier. „Anketa zároveň slúži návštevníkom aj na šírenie povedomia o službách TIC, ktoré môžu skvalitniť ich dovolenky, poradia im typy na výlety a ukážu možnosti nezabudnuteľných zážitkov,“ upozornila Fraňová s tým, že hlasovať môže každý, či už turista, alebo občan regiónu, v ktorom sa tzv. ičko nachádza. Výsledky súťaže vyhlásia zástupcovia AICES v septembri na kolokviu v Poprade.



AICES má v súčasnosti viac ako 56 členov naprieč celým Slovenskom, ktoré spĺňajú medzinárodné normy. Podľa Fraňovej neziskové infocentrá na Slovensku nedostávajú zo strany verejnosti či štátu takú podporu, akú by si zaslúžili. Ich fungovanie tak často stojí len na zdrojoch ich zriaďovateľov a snahe zamestnancov. „Aj takouto formou sme chceli motivovať jednotlivé informačné kancelárie, aby sa nebáli prezentovať svoje služby a samy seba. Pokiaľ sa nám nepodarí nájsť ďalší zdroj financovania ičiek, stále to bude len o dobrej vôli zriaďovateľa, ktorý zafinancuje takéto služby, hoci mu v prvom momente neprinášajú žiaden zisk. Na druhej strane treba podotknúť, že získať môže v konečnom dôsledku celá destinácia, keď klienti v informačnej kancelárii nájdu to, čo hľadajú, prípadne ich pracovníci upozornia aj na iné zaujímavosti,“ zdôraznila prezidentka asociácie. Infocentrá majú podľa nej nenahraditeľné miesto aj v súčasnosti, keď je všetko dostupné na internete. Sú totiž zdrojom overených informácií a často prvým kontaktom s návštevníkom v regióne.



AICES je profesijné občianske združenie v oblasti TIC, jeho hlavnou úlohou je reprezentovať svoje členské informačné centrá a usmerňovať ich aktivity. Ďalej sa snaží o zvyšovanie ich odbornej úrovne prostredníctvom svojich tútorov.