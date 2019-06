Do nemocníc môže prísť pracovať zdravotnícky personál z tretích krajín

V gescii rezortu zdravotníctva je len jazyková skúška.

Bratislava 5. júna (TASR) – Do slovenských nemocníc môže prísť pracovať zdravotnícky personál z tretích krajín sveta. Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo inštitút dočasnej odbornej stáže pre lekárov z týchto krajín. Lekár zo zahraničia sa podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) najskôr zamestná v nemocnici, oboznámi sa s jej chodom a ak bude mať záujem, urobí si skúšky na uznanie svojho vzdelania.



"Keď je uznaná rovnocennosť vzdelania, môže vstúpiť do našich zdravotníckych zariadení. Avšak musí zložiť aj jazykovú skúšku a skúšku, ktorá porovnáva jeho vzdelanie. Aby ju dokázal v čo najkratšom čase a čo najlepšie zložiť a aby už mohol pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach, dali sme im prechodný rok," povedala Kalavská s tým, že počas tohto obdobia budú môcť lekári pracovať.



V gescii rezortu zdravotníctva je len jazyková skúška. "Za mesiac máj sme mali štyri jazykové skúšky. Úspešnosť bola 100-percentná, bolo tam okolo 30 uchádzačov. Neboli to lekári, ale zdravotnícki pracovníci, sestry a nižší zdravotnícky personál," priblížila Kalavská. Ako doplnila, rezort zdravotníctva bude robiť všetko pre to, aby v prípade, keď niekto chce pracovať na Slovensku, aby tu aj pracoval, ale nie na úkor kvality.



Riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Renáta Vandriaková potvrdila, že zdravotnícky personál na oddeleniach nemocnice chýba. "Iniciatívu prijímania nových zdravotníckych pracovníkov z tretích krajín vítame. Máme problém v kategórii sestra a pomocný zdravotnícky personál," povedala.



V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva vypracovala UNB projekt Ukrajina. "V najbližších dňoch by mali prísť 20 uchádzači. Prijatí budú na pracovnú pozíciu pomocný pracovník v zdravotníctve a pokiaľ prejavia záujem, vytvoríme im podmienky, aby si spravili jazykovú skúšku a aby si nostrifikovali vzdelanie," uviedla Vandriaková. Poznamenala, že zo strany Ukrajiny evidujú pomerne veľký záujem. Okrem toho plánujú vycestovať aj do Srbska, aby získali ďalší zdravotnícky personál. "My prijmeme každého. Naša personálna situácia je zložitá," dodala riaditeľka UNB. Zamestnancov okrem krajín, ako je Ukrajina a Srbsko, hľadá vedenie nemocnice aj na Slovensku, predovšetkým v školách.