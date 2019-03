Do novej voľby ústavných sudcov je zatiaľ navrhnutých šesť kandidátov

Všetci šiesti kandidáti sa o post uchádzali už v prvej voľbe. Duditša, Molnára a Vernarského do novej voľby navrhla PF UPJŠ v Košiciach, trnavská právnická fakulta poslala návrh na Švecovú a Šorla.

Bratislava 1. marca (TASR) - Parlamentný ústavnoprávny výbor prijal v piatok ďalších päť návrhov na kandidátov na ústavných sudcov. Ide o Danielu Švecovú, Ladislava Duditša, Petra Molnára, Roberta Šorla a Martina Vernarského. Vo štvrtok (28. 2.) prišla nominácia Zuzany Pitoňákovej. Pre TASR to potvrdil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD).



Všetci šiesti kandidáti sa o post ústavného sudcu uchádzali už v prvej voľbe. Duditša, Molnára a Vernarského do novej voľby navrhla Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, trnavská právnická fakulta poslala návrh na Švecovú a Šorla.



Svoju opätovnú kandidatúru o post ústavného sudcu už vylúčili expremiér Robert Fico (Smer-SD), ako aj poslanec parlamentu Peter Kresák (Most-Híd).



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. marca o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.