Do ocenenia Učiteľ Slovenska sa zapojilo 70 pedagógov

Bratislava 13. júna (TASR) – Do druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa zapojilo 70 pedagógov, ktorí sa rozhodli o svoje skúsenosti a dosiahnuté výsledky podeliť nielen so svojimi kolegami, ale aj s verejnosťou. Ich príbehy a prihlášky posúdila odborná komisia, ktorej pri výbere finálovej desiatky pomohli kritériá svetového formátu Global Teacher Prize. Finálna desiatka bude známa v septembri.



Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. "Nominovaných učiteľov sme mali 320, prihlášku však už museli poslať osobne. Do ocenenia sa zapojilo napokon 70 učiteľov. Zhruba na 90 percent sa členovia poroty zhodli, kto v tej finálovej desiatke bude, čo ma teší. Máme tam sedem žien a troch mužov," povedala hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty Viera Kalmárová.



Na výber finalistov mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. "Skladba učiteľov je odlišná od tej minuloročnej. Čo sa týka regiónov, je však obdobná ako vlani, pokrýva celé Slovensko, bielym miestom nám zatiaľ ostáva juh stredného Slovenska. Čo sa týka aprobácií, tak je tam dosť učiteľov, ktorí učia na prvom stupni základných škôl, z čoho mám mimoriadnu radosť a výrazne sú zastúpení aj učitelia, ktorí učia prírodovedné odbory," doplnil Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.



Medzi tohtoročnými porotcami figuruje aj prvá držiteľka ocenenia Učiteľ Slovenska Zuzana Tkáčová. "Vybrať desiatich finalistov bolo náročné, pretože nominovaní učitelia boli naozaj výnimoční, mali zaujímavé príbehy aj aktivity," poznamenala Tkáčová z Gymnázia Sv. Edity Steinovej v Košiciach. Ako poznamenal Michal Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky, po posúdení prihlášok môže skonštatovať, že na Slovensku sú učitelia, ktorí sú zapojení do rôznych projektov a vymýšľajú vlastné vzdelávacie metódy. "Venujú sa žiakom aj na špeciálnych školách, ktoré často navštevujú rómske deti a sú určite pre všetkých inšpiráciou. A to je aj cieľ a poslanie ocenenia Učiteľ Slovenska. Aby sa učitelia navzájom motivovali," uviedol Rehúš.



Finálnu desiatku učiteľov predstavia organizátori v septembri. Druhý držiteľ ocenenia bude známy v októbri. Okrem finančnej odmeny získa aj cestu na svetové finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja.