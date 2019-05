Do pondelka môže spadnúť do 50 milimetrov zrážok, upozorňuje SHMÚ

O tom, koľko zrážok naozaj spadne, záleží v prvom rade od toho, kde presne sa bude nachádzať stred tlakovej níže.

Bratislava 5. mája (TASR) – Do pondelka (6. 5.) do 14.00 h môže v niektorých lokalitách Slovenska spadnúť až do 50 milimetrov zrážok. Podľa predpovede kumulovaného úhrnu zrážok od modelu Aladin spadne na Slovensku väčšinou 20 až 40 milimetrov, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Menej zrážok by malo spadnúť predovšetkým v Bratislavskom a Trnavskom kraji a na menšej ploche ojedinele aj na iných miestach.



"Podľa ECMWF v tom istom období spadne kumulovane na Slovensku väčšinou desať až 20 milimetrov, ojedinele až okolo 30 milimetrov zrážok," uvádzajú meteorológovia. Na väčšej ploche by do pondelka malo spadnúť menej ako desať milimetrov zrážok, predovšetkým v severnej časti Bratislavského a Trnavského kraja, v Trenčianskom kraji a v západnej časti Žilinského kraja.



O tom, koľko zrážok naozaj spadne, záleží v prvom rade od toho, kde presne sa bude nachádzať stred tlakovej níže. "Posun stredu níže o približne 100 kilometrov je z hľadiska Európy minimálna chyba, ale pre našu krajinu môže byť rozhodujúci vzhľadom na to, či budú najvýdatnejšie zrážky na strednom alebo východnom Slovensku alebo napríklad vo východnej časti západného Slovenska," priblížil SHMÚ s tým, že Slovensko je pri tejto konkrétnej situácii na okraji oblasti, kde sa ešte očakávajú trvalé a miestami aj výdatné zrážky.