Do voľby kandidátov na sudcov ÚS je prihlásených zatiaľ 12 uchádzačov

K 11 uchádzačom pribudol Miloš Maďar.

Bratislava 4. marca (TASR) - Do novej voľby kandidátov na ústavných sudcov je prihlásených 12 uchádzačov. TASR to potvrdil predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD) s tým, že k jedenástim, o ktorých TASR už informovala, pribudol ešte jeden - Miloš Maďar.



Okrem neho kandidujú Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.



Termín predkladania návrhov kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR uplynie v utorok 5. marca o 16.00 h. Následne bude kandidátov vypočúvať parlamentný ústavnoprávny výbor. Malo by sa tak diať od 21. do 23. marca. Počet dní na vypočutie bude závisieť od počtu kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.