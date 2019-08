Do voľby kandidátov na sudcov ÚS sa zatiaľ prihlásil jeden uchádzač

Je ním Robert Šorl, ktorý sa o funkciu uchádzal aj pri predchádzajúcich voľbách.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Do ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov sa zatiaľ prihlásil jeden uchádzač. Je ním Robert Šorl, ktorého do funkcie navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). Šorl sa o funkciu uchádzal aj pri predchádzajúcich voľbách.



Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu majú kandidátov na ústavných sudcov voliť na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra. Pôjde už o piatu voľbu.



Na Ústavnom súde (ÚS) SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.



Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. V poslednom hlasovaní na schôdzi pred letnými prázdninami vybrali iba dvoch. Spolu parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.