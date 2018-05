Dodávatelia nemocníc považujú exekučnú imunitu za nepriateľský krok

Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane.

Bratislava 7. mája (TASR) - Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združení v asociácii SK+MED považujú zavedenie exekučnej imunity za "ďalší nepriateľský krok proti dodávateľom nemocníc". V konečnom dôsledku môže mať podľa asociácie negatívny vplyv na riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.



"Dlhodobé uplatňovanie exekučnej imunity spolu s viacnásobným oddlžovaním nemocníc potvrdzuje, že nejde len o dočasné riešenie, ale o účelový a pretrvávajúci právny nástroj, ktorého jediným zámerom je zabrániť výkonu práv veriteľov na súdnu ochranu a súčasne ich donútiť k účasti na oddlžení," uvádza asociácia vo svojom stanovisku.



Poukazuje, že nemocnice si ďalej objednávajú tovar, zadlžujú sa a prijatá exekučná imunita podľa asociácie naznačuje, že sa svoje záväzky naďalej nechystajú plniť. "Pričom štát ich v tom podporuje. Nie je možné platiť dane, odvody, mzdy zamestnancov a dodávať špičkový tovar s tým, že úhrady za tovar možno očakávať až v horizonte niekoľkých rokov a aj to za podmienky 10-20-percentných zliav," dodáva asociácia. Zároveň naznačuje možný nesúlad s ústavou a zvažuje právne kroky.



Exekučnú imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych aj zdravotnícke zariadenia spadajúce pod samosprávne kraje, obce a tiež pod neziskové organizácie. Pomocou dočasného inštitútu je počas realizácie ozdravných plánov chránený ich majetok, ktorý slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tiež finančné prostriedky na účtoch zariadení určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb.



Opatrenie sa nepozdáva opozičnej SaS. Podľa nej je dočasná exekučná imunita pre nemocnice protiústavná. So zvyškom opozície SaS rokuje o tom, že novelu posunú na Ústavný súd SR. Zabránenie exekúcií vychádza z atmosféry oddlžovania, vysvetlil predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).