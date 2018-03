VIDEO: Dohoda o predčasných voľbách môže byť skoro, hovorí sa o 7.júli

Predčasné voľby chce Most-Híd. Dohodnúť sa na nich chce s koaličnými partnermi.

Bratislava 14. marca (TASR) - Dohoda o predčasných voľbách by sa mohla podľa podpredsedu parlamentu z klubu Mosta-Híd Andreja Hrnčiara zrodiť už čoskoro.



"Most-Híd rokuje o predčasných voľbách a verím, že rokovania dospejú čo najskôr do úspešného konca," povedal novinárom s tým, že by to mohla byť otázka hodín, maximálne dní.







Hoci dohoda ešte oficiálne nie je, termíny už sa spomínajú. Hovorí sa o 7. júli, ale aj o septembri. Poslanec Smeru-SD Miroslav Číž TASR potvrdil, že termín 7. júl sa na klube spomínal ako jeden z možných najskorších. "Ale nič nie je uzavreté, stále sa rokuje," zdôraznil s tým, že sa debatuje o rôznych možnostiach.



Predčasné voľby chce Most-Híd. Dohodnúť sa na nich chce s koaličnými partnermi. Ak rokovania nebudú úspešné, odíde z koalície. Rozhodla o tom republiková rada strany v pondelok večer.