Domin: Prezident musí myslieť na to, že nová vláda musí získať dôveru

Ústavný právnik pripomenul, že prezident nemusí formálne demisiu prijať.

Bratislava 15. marca (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska nie je viazaný tým, že by si musel vybrať nového predsedu vlády, avšak mal by myslieť na to, že vláda musí získať dôveru. Uviedol to pre TASR ústavný právnik Marek Domin na margo stredajšieho (14.3.) vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý je pripravený podať demisiu.



Ústavný právnik pripomenul, že prezident nemusí formálne demisiu prijať. "Podľa mňa je to však málo pravdepodobné, že by takýto krok urobil," povedal Domin.



"Podľa Ústavy SR má prezident voľnú ruku pri výbere predsedu vlády, čiže vyslovene nie je viazaný nejakými podmienkami, avšak musí počítať s tým, že za predsedu vlády by mal vymenovať takú osobu, u ktorej je predpoklad, že získa dôveru väčšiny poslancov NR SR," vysvetlil právnik s tým, že pri tomto rozhodovaní má mať prezident na zreteli, či ide o osobu, ktorá by mohla teda získať podporu väčšiny parlamentu. Domin predpokladá, že pokiaľ by Fico prezidentovi garantoval, že nová osoba na čele vlády by mala takúto podporu, Kiska by nového predsedu vlády vymenoval.



Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.



Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.