Donald Trump prijal v Bielom dome premiéra Pellegriniho

TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu návštev slovenských politikov v Bielom dome.



6. - 14. apríla 2003 - Prezident SR Rudolf Schuster bol na návšteve Kanady a USA, ktorá 9. apríla vyvrcholila rozhovorom s prezidentom USA Georgeom W. Bushom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Na stretnutí Bush vysoko ocenil podporu Slovenska pre spojencov v otázke Iraku.



17. - 24. apríla 2005 - Oficiálnu návštevu USA absolvoval predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský s manželkou. Navštívil Biely dom, kde sa stretol s viacerými senátormi, námestníkom ministerky zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Nicholasom Burnsom i vodcom republikánskej väčšiny v Senáte Billom Fristom.



12. - 14. marca 2006 – Na oficiálnej návšteve Spojených štátov bol premiér Mikuláš Dzurinda. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie amerického prezidenta Georgea W. Busha. Premiéra sprevádzali zastupujúci predseda Národnej rady SR Béla Bugár a minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Pracovný program návštevy premiéra Dzurindu sa začal 13. marca 2006 stretnutím s americkým prezidentom Georgeom W. Bushom v Oválnej pracovni Bieleho domu. Obsahom rokovaní bolo hodnotenie a rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj otázka vízového režimu pre slovenských občanov zo strany USA.



7. - 11. októbra 2008 - Na pozvanie prezidenta USA Georgea W. Busha absolvoval oficiálnu návštevu USA prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou. Hlavu štátu sprevádzali minister vnútra Robert Kaliňák, šéf diplomacie Ján Kubiš a minister kultúry Marek Maďarič. Počas pobytu sa najvyšší predstaviteľ SR stretol 9. októbra na hodinovom rokovaní so šéfom americkej exekutívy v Bielom dome.



21. novembra 2013 – Najvyšší americký predstaviteľ Barack Obama a viceprezident Joe Biden prijali v Bielom dome predsedu slovenskej vlády Roberta Fica. Spolu s ním sa na rokovaní zúčastnil aj minister vnútra Robert Kaliňák a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Slovensko-americké vzťahy sa utvárajú viac než storočie



Washington 3. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump prijal v piatok v Bielom dome predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.Americký prezident a slovenský premiér budú rokovať medzi štyrmi očami približne 15 minút. Nasledovať bude rokovanie o veľkých témach v širšom formáte, na ktorom sa zúčastní aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a zahraničnopolitický poradca premiéra Peter Kmec.Na americkej strane bude prítomný napríklad minister zahraničných vecí Mike Pompeo, šéf kancelárie Bieleho domu a riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Mick Mulvaney, poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton či veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling.Dotknúť by sa mali ekonomickej a obrannej spolupráce - modernizácie Ozbrojených síl SR a zvyšovania obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO, ale aj Dohody o obrannej spolupráci s USA a ciel.V rámci energetickej bezpečnosti by mohli hovoriť o téme dovozu skvapalneného plynu (LNG). EÚ vo štvrtok avizovala, že chce výrazne zvýšiť dovoz LNG z USA - až na 8 miliárd kubických metrov ročne do roku 2023, čo by bol viac než dvojnásobok v porovnaní s rokom 2018.Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.Historicky prvá návšteva jedného z troch našich najvyšších ústavných činiteľov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa uskutočnila už v apríli toho istého roku. Dňa 22. apríla 1993, teda necelé dva mesiace po svojej inaugurácii, navštívil vtedajší prezident SR Michal Kováč Washington, kde sa stretol so 42. prezidentom USA Billom Clintonom. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia Múzea holokaustu.Formovanie slovensko-amerických vzťahov siaha niekoľko generácií dozadu. Slovenskí prisťahovalci výraznou mierou obohatili históriu a kultúru Ameriky, Spojené štáty americké zas zohrávali významnú úlohu v dejinách Slovenska. Pred viac ako 100 rokmi americkí Slováci spolu s českými emigrantmi položili v USA Clevelandskou a Pittsburskou dohodou základy spoločného štátu Čechov a Slovákov.Terajšie pozvanie do Bieleho domu prišlo krátko po tom, čo uplynulo sto rokov od vzniku česko-slovenského projektu, pri ktorého zrode stáli aj Američania.Po 2. svetovej vojne vzniklo prvé diplomatické zastúpenie USA na Slovensku 1. marca 1948, len niekoľko dní po tzv. Víťaznom februári, kedy sa vlády ujali komunisti. Vicekonzul Claiborne Pell, ktorý otvoril generálny konzulát v Bratislave, tu pôsobil len šesť mesiacov a misia bola donútená ukončiť činnosť 27. mája 1950.Vzťahy sa obnovili po novembri 1989. Práve Claiborne Pell potom spoločne s veľvyslankyňou USA v Československu Shirley Temple Blackovou opäť otvorili americký konzulát 27. mája 1991, presne 41 rokov od jeho zatvorenia.Po vzniku samostatnej SR, 4. januára 1993, na budove veľvyslanectva USA v Bratislave slávnostne vztýčili vlajku USA za účasti chargé d'affaires Paula Hackera a predstaviteľov slovenskej vlády. O dva dni neskôr vláda USA výmenou listín medzi prezidentom USA s predsedom vlády SR uznala samostatnosť SR.Prvým veľvyslancom USA v SR sa stal Theodore E. Russell. Vymenovaný bol 22. novembra 1993, do funkcie nastúpil 16. decembra 1993.Od 17. novembra 2008 platí medzi Slovenskom a USA bezvízový styk.Spojené štáty sú pre slovenských exportérov desiatym najdôležitejším trhom, pričom Slovensko je napríklad piatym najväčším vývozcom automobilov do USA.Americké spoločnosti patria medzi najvýznamnejších investorov u nás. Na Slovensku pôsobí viac ako 120 amerických firiem a zamestnávajú 23.000 pracovníkov.Slovenské inovačné a technologické firmy začínajú úspešne expandovať v USA. Vzájomný obchod medzi Slovenskom a USA za uplynulých osem rokov rastie: za január až október 2018 sa na Slovensko z USA importoval tovar a služby v hodnote 600 miliónov eur, čo predstavovalo 0,9-percentný podiel z celkového importu. Export zo Slovenska dosiahol 2,01 miliardy eur, čo boli tri percentá z celkového exportu.Minulý rok v máji podpísal v Bratislave minister hospodárstva Peter Žiga s guvernérom štátu Indiana Ericom Holcombom Memorandum o porozumení v oblasti hospodárskej spolupráce, ktoré umožní hlbšiu ekonomickú spoluprácu. Slovensko vidí veľký potenciál najmä v oblasti inovačných technológií.Predseda slovenskej vlády zavítal do Spojených štátov krátko po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý navštívil Bratislavu v polovici februára tohto roku. Išlo o prvú návštevu šéfa americkej diplomacie na Slovensku po 14 rokoch. Pred ním zavítala do Bratislavy Condoleezza Riceová, ktorá vo februári 2005 sprevádzala prezidenta Georgea W. Busha na summite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.