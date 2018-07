OBROVSKÁ NEHODA NA D2: Zrážku troch kamiónov neprežil jeden vodič

Foto z nehody kamiónov na diaľnici D2. Foto: Facebook prezídia Hasičského a záchranného zboru

Vodič kamióna so slovinskými poznávacími značkami z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladného auta, ktoré následne narazilo do tretieho kamióna.

Bratislava 9. júla (TASR) - Policajti vyšetrujú okolnosti pondelkovej dopravnej nehody, pri ktorej sa na diaľnici D2 v úseku z Rajky do Bratislavy zrazili tri kamióny. Polícia potvrdila, že nehodu neprežil jeden z vodičov. Následky zrážky na mieste odstraňuje 20 hasičov s piatimi kusmi hasičskej techniky.



Vodič kamióna so slovinskými poznávacími značkami z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladného auta, ktoré následne narazilo do tretieho kamióna. Po náraze zostal v prvom kamióne zakliesnený vodič bez známok života, odkiaľ ho v tejto chvíli vyslobodzujú hasiči a záchranári. Ďalšie osoby neutrpeli pri dopravnej nehode zranenie.



"Vykonanou dychovou skúškou bolo požitie alkoholu u dvoch vodičov vylúčené. Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele nebohého vodiča bol nariadený odber krvi," informovala Lucia Mihalíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Škoda na nákladných autách ešte nebola vyčíslená.



Dopravu na diaľnici D2 budú počas dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov usmerňovať hliadky dopravnej polície.

