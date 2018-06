VODIČI, POZOR na čiastočnú uzáveru úseku D1 pri Piešťanoch

Dôvodom je výmena mostných záverov.

Bratislava 15. júna (TASR) – Úsek diaľnice D1 medzi Piešťanmi a Hornou Stredou bude od soboty 16. júna do nedele 5. augusta čiastočne uzavretý. Dôvodom je výmena mostných záverov. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.



Stavebné práce budú podľa nej prebiehať vo viacerých etapách. "V prvej etape bude doprava vedená v ľavom jazdnom páse smer Trnava od 16. 6. 2018 a v pravom jazdnom páse od 24. 6. 2018 smer Trenčín, a to v ľavých jazdných pruhoch," priblížila Michalová.



V druhej etape bude doprava vedená od 16. júna v ľavom a od 24. júna v pravom jazdnom páse v pravých jazdných pruhoch a pripájacom respektíve odbočovacom jazdnom pruhu. Hovorkyňa tiež upozornila, že čiastočná uzávera v pravom jazdnom páse v smere do Trenčína začne len v prípade, že počas prvého týždňa nedôjde k zdržaniu.