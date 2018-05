S výlukami v tomto týždni treba rátať v Tatrách i na Zemplíne

Súvisia s opravami, vlaky tak nahradia autobusmi.

Vyšné Hágy/Koškovce 7. mája (TASR) - S výlukami v železničnej doprave treba v tomto týždni rátať v Tatrách i na Zemplíne. Súvisia s opravami, vlaky tak nahradia autobusmi. Informovala o tom Ivana Popluhárová z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



V prvom prípade ide o výluku v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso, ktorá potrvá od stredy do piatka (9. - 11.5.) v čase od 10.40 do 15.25 h. Ďalšia bude v úseku Koškovce – Udavské v Humenskom okrese v stredu a štvrtok (9. a 10.5.) v čase od 7.40 do 12.20 h. "V rámci oboch sa zrealizuje smerová a výšková oprava železničného zvršku s doplnením koľajového lôžka do predpísaného profilu," priblížila Popluhárová s tým, že v obdivoch prípadoch budú ŽSR práce vykonávať vlastnými personálnymi kapacitami.



"ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach," uzavrela.