ROZHODNUTÉ: Uber musí prestať prevádzkovať a sprostredkúvať taxislužby

Bratislava 27. marca (TASR) – Spoločnosť Uber musí prestať prevádzkovať taxislužby na Slovensku prostredníctvom osôb a vozidiel, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky. Rovnako nesmie sprostredkúvať taxislužby osobám, ktoré nevyhovujú podmienkam kladeným na vodiča taxislužby. Rozhodol o tom v polovici februára Okresný súd Bratislava I v konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Znamená to, že spoločnosť bude musieť svoju aplikáciu na Slovensku, ktorá funguje zatiaľ len v Bratislave, vypnúť.



Uznesenie súdu poskytlo TASR Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT), ktoré v januári podalo na Uber žalobu. Súd mu nariadil zdržať sa prevádzkovania taxislužby na Slovensku spôsobom, ktorý nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby. Taktiež nemôže uzatvárať zmluvy o preprave prostredníctvom osôb, ktoré nespĺňajú legislatívne podmienky kladené na vodiča taxislužby, a má sa zdržať úkonov, akými sprostredkúva uzatváranie takýchto zmlúv.



OZKT víta právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o neodkladnom opatrení voči spoločnosti Uber. "Toto rozhodnutie považujeme za logické vyústenie niekoľkomesačného boja za rovnosť podnikateľského prostredia v oblasti taxislužieb. Súd sa stotožnil s našimi tvrdeniami v plnom rozsahu, čím potvrdil skutočnosť, že spoločnosť Uber sprostredkúva taxislužbu prostredníctvom vodičov a vozidiel, ktoré sú v rozpore so zákonom a poškodzujú podnikateľské prostredie," informovalo TASR združenie. Ako podotklo, Uber má tieto služby prestať poskytovať bezodkladne. Lehota na podanie odvolania totiž uplynula a z toho dôvodu je toto uznesenie právoplatné a možnosť odvolania v tomto prípade neexistuje.



V aplikácii Uber je za viac ako dva roky pôsobenia na slovenskom trhu zaregistrovaných vyše 100.000 používateľov. Už od jej príchodu proti nej viackrát protestovali bratislavskí taxikári. Uber podľa nich ignoruje slovenskú legislatívu. Vďaka podpriemerným cenám deformuje podnikateľské prostredie a v konkurenčnom boji získava nenáležitú výhodu. Taxikári dlhodobo deklarujú, že im nejde o zrušenie takýchto mobilných aplikácií, ale skôr o zrovnoprávnenie podnikateľských podmienok a jednotné dodržiavanie zákona.



Uber pre TASR minulý rok uviedol, že jeho vodiči fungujú v súlade s direktívou EÚ a registrovaných používateľov platformy spájajú so spoľahlivými a bezpečnými poskytovateľmi prepravy. Tí sú legálne zaregistrovaní a plniť si majú všetky daňové povinnosti, pričom preprava je tiež transparentná. Zároveň zdôrazňuje, že partnerskí vodiči Uberu nemôžu využívať žiadne privilégiá, ktoré majú poskytovatelia taxislužieb.



Spoločnosť Uber v utorok vo večerných hodinách rozposlala stanovisko, v ktorom oznámila, že od utorka 22.00 h pozastavuje službu v Bratislave. "Toto rozhodnutie nadväzuje na zverejnené informácie o tom, že nás slovenský súd požiadal o ukončenie prevádzky. Vyjadrenie súdu sme zaznamenali, napriek tomu, že sme zatiaľ neobdržali oficiálne rozhodnutie. Rozhodli sme sa preto, že prevádzku v Bratislave pozastavíme do doby, než sa situácia vyjasní," uvádza sa okrem iného v stanovisku spoločnosti.