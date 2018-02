OPATRNE ZA VOLANTOM: Donovaly a Šútovce uzavreli pre nákladnú dopravu

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú v niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja na tvorbu poľadovice. Foto: www.shmu.sk

Na Orave, Liptove a v podtatranskej oblasti sa tvoria snehové jazyky a záveje

Počasie sa v BBSK podpísalo pod niekoľko dopravných nehôd

Cesty v Žilinskom samosprávnom kraji sú zjazdné

Horský priechod Donovaly je pre vozidlá dlhšie ako desať metrov uzavretý

Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách v Bratislave a jej okolí

V okolí Holíča a Skalice sa nachádza na cestách čerstvý sneh

Bratislava 16. februára (TASR) – Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú v niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja na tvorbu poľadovice. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.Upozorňujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pohyb osôb a dopravu.Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí na západe krajiny do 11.00 h.Na Orave a v okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno sa na cestách tvoria snehové jazyky a záveje. Výstrahu prvého stupňa pred ich tvorbou vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a platí do 15.00 h.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, okrem D1 Dubná Skala - Turany, Ivachnová - Liptovský Hrádok a D3 Svrčinovec - Skalité a R3 obchvat Hornej Štubne, obchvat Trstenej, Sedliacka Dubová - Široká, R1 Nová Baňa - Banská Bystrica a R2 Lovčica-Trubín - Žiar nad Hronom, Zvolen - Kriváň a Budča - Zvolen-Pustý hrad, kde je vrstva kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západnom a strednom Slovensku je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do troch centimetrov, v oblasti Trenčína na cestách II. a III. triedy až do piatich centimetrov. Na ostatnom území je povrch ciest prevažne mokrý, v hornatejších oblastiach miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších tried až do piatich centimetrov.Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého a miestami aj utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov. Horské priechody Chorepa, Soroška, Branisko, Ďurďošík, Dargov, Dobšiná, Pusté Pole, Súľová, Grajnár a Klenov majú povrch vozoviek suchý až mokrý.SSC upozorňuje, že horské priechody Donovaly a Šturec sú uzavreté pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov. V oblasti horných Kysúc, Zvolena, Detvy, Žarnovice, Banskej Bystrice a Prešova je pre silné sneženie dohľadnosť obmedzená na 100 metrov. Na horskom priechode Vrchslatina sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov, pre tieto vozidlá je uzavretý horský priechod Šútovce.Ranné a dopoludňajšie sneženie v Banskobystrickom kraji sa podpísalo pod niekoľko dopravných nehôd, pri ktorých došlo aj k zraneniam osôb.Na R1 pri Sielnici pri nehode jedného osobného auta utrpela ľahké zranenie jedna osoba.uviedol pre TASR banskobystrický operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Ján Polák.Ľahké zranenie utrpela jedna osoba aj pri nehode dvoch motorových vozidiel v Badíne v okrese Banská Bystrica.pokračoval Polák.Zrážka autobusu, dodávky a osobného auta medzi obcami Pliešovce a Sása v okrese Zvolen sa obišla bez zranení. Ako TASR povedal operačný dôstojník HaZZ Dušan Hancko, k nehode smerovalo desať príslušníkov zboru so štyrmi kusmi techniky.dodal.Pri zrážke áut zasahovali hasiči aj v Polomke v okrese Brezno, v Starej Haliči v okrese Lučenec a v Rimavskej Bani v okrese Rimavská Sobota.Na území Žilinského kraja sú napriek sneženiu všetky cesty zjazdné. Informovala o tom Slovenská správa ciest.Diaľnice sú miestami s jednocentimetrovou kašovitou vrstvou snehu a na rýchlostných cestách je kašovitá vrstva snehu do troch centimetrov. Na cestách I., II. a III. triedy je čerstvý, miestami kašovitý sneh do troch centimetrov. Na horských priechodoch je kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov.V Žilinskom kraji sú celú zimu pre nákladné autá s dĺžkou viac ako 12 metrov zatvorené horské priechody Semeteš, Rovná Hora, Huty a Príslop. Z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej, ani cez Rovnú Horu medzi Terchovou a Zázrivou, nesmú v zime jazdiť kamióny nad 7,5 tony. Pre vozidlá dlhšie ako desať metrov je celú zimu uzavretá aj cesta I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom.Horský priechod Donovaly je pre husté sneženie uzavretý pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov, rovnako je na tom aj horský priechod Šútovce. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe.Vodiči by mali zvýšiť opatrnosť aj v okolí Nitry, pre silné sneženie je tam dohľadnosť obmedzená na 100 metrov. Na cestách v lokalite Záborské a na horskom priechode Besník sa v dôsledku silného a nárazového vetra tvoria snehové jazyky.Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vyzýva vodičov, aby na cestách v hlavnom meste a jeho okolí zvýšili opatrnosť a svoju jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky. Dôvodom je zasnežená a zľadovatená cesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Poznamenala, že po 9.00 h na výjazde z diaľnice D4 na diaľnicu D2 polícia zaznamenala dve dopravné nehody, ktoré sa zaobišli bez zranení. V tejto súvislosti upozorňujú vodičov, aby dbali na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami a znížili rýchlosť.Vodiči by si mali dávať pozor najmä v okolí Skalice a Holíča, na ceste sa nachádza čerstvý sneh do jedného centimetra. Na ceste II/526, hranica okresov Detva/Poltár - Kokava nad Rimavicou, je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších tried až do piatich centimetrov.Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem horských priechodov Vrchslatina, Huty a Vernár, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov. Horský priechod Šútovce je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov a na horskom priechode Vrchslatina sú pre tieto vozidlá potrebné snehové reťaze.Na cestách v lokalite Záborské a na horskom priechode Besník sa v dôsledku silného a nárazového vetra tvoria snehové jazyky.