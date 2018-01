Buďte opatrní, na tatranských cestách je miestami zľadovatený sneh

Ide najmä o úseky ciest II/539 Mengusovce – Vyšné Hágy, II/537 Podbanské – Tatranská Polianka a II/538 Tatranská Štrba – Štrbské Pleso.

Bratislava 15. januára (TASR) – Na cestách v podtatranskom regióne sa miestami nachádza zľadovatený sneh do výšky jedného centimetra. Ide najmä o úseky ciest II/539 Mengusovce – Vyšné Hágy, II/537 Podbanské – Tatranská Polianka a II/538 Tatranská Štrba – Štrbské Pleso. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Vrstva kašovitého až utlačeného snehu do dvoch centimetrov je na strednom a východnom Slovensku na cestách I., II. a III. triedy. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek prevažne suchý až vlhký. Sneh do dvoch centimetrov je na horských priechodoch Herlianske Sedlo a Cukmantel. Horský priechod Šútovce uzatvorili pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.



Na diaľnici D1 v úseku Levoča – Branisko je hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. SSC upozorňuje vodičov, že na území krajiny sa môže miestami vyskytovať zľadovatený povrch vozoviek, dôvodom sú nízke teploty.