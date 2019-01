Dopravu komplikuje znížená dohľadnosť, snehové jazyky i poľadovica

Cestári varujú pred snehovými jazykmi a závejmi, ktoré sa v dôsledku silného vetra vytvárajú na otvorených úsekoch ciest v okolí Nižnej Šebastovej, Záborského a Trstenej.

Bratislava 28. januára (TASR) - Na cestách v Galante a okolí je poľadovica. So zníženou dohľadnosťou zasa musia šoféri rátať vo viacerých lokalitách západného a stredného Slovenska. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe www.zjazdnost.sk.



"Dohľadnosť do 50 metrov sa je v okolí lokality Šturec, do 100 metrov v okrese Čadca a v okolí Bratislavy, na diaľnici D2 Bratislava - Závod, na diaľnici D1 Bratislava - Zeleneč, taktiež v okolí lokalít Trenčín, Púchov, Sverepec, Banská Bystrica, Hronský Beňadik a Žarnovica," spresňujú cestári.



Varujú tiež pred snehovými jazykmi a závejmi, ktoré sa v dôsledku silného vetra vytvárajú na otvorených úsekoch ciest v okolí Nižnej Šebastovej, Záborského a Trstenej.







Z horských priechodov Šturec, Donovaly a Kremnické Bane hlásia husté sneženie, úseky sú preto uzavreté pre kamióny. Podľa SSC je so snehovou pokrývkou potrebné rátať na väčšine ciest Slovenska.



Na sneženie v regiónoch západného a stredného Slovenska upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na juhozápade krajiny môže do pondelkového popoludnia napadnúť do 15 centimetrov snehu, v lokalitách severozápadného a stredného Slovenska to môže byť do podvečera až 30 centimetrov, informujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa.



V Bratislave MHD mešká, premávka viacerých liniek je obmedzená

Počasie komplikuje premávku bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD). "Problémy so zjazdnosťou sú najmä v kopcovitých terénoch," informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti.



Podľa ďalších informácií je v pondelok ráno obmedzená premávka na autobusových linkách 32, 33, 133, 64, 69, 44, 147, 75 a trolejbusových spojoch 207, 203, 204, 209, 212. "V závislosti od aktuálnej poveternostnej situácie meškajú linky MHD od desať do 30 minút," oznamuje DPB.



V Novohrade a Gemeri je po nočnom snežení na väčšine ciest sneh

Po nočnom snežení v regiónoch Novohrad a Gemer zostal na väčšine ciest v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava čerstvý sneh v hrúbke jedného až troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.



Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter sa podľa cestárov nachádza miestami aj na hlavnom južnom ťahu, teda na ceste I/16 v úseku od Lučenca po Brzotín v Rožňavskom okrese. Rovnaké snehové podmienky sú aj v úsekoch rýchlostnej cesty R2 Ožďany – Babin Most v Rimavskosobotskom okrese a Figa – Tornaľa v Revúckom okrese.



S dvojcentimetrovou čerstvou snehovou vrstvou musia vodiči rátať na horskom priechode Soroška pri Rožňave. Čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter je na horských priechodoch Chorepa nad Klenovcom a Zbojská nad Tisovcom v okrese Rimavská Sobota.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre obidva regióny výstrahu prvého stupňa pred snežením, ktorá potrvá do 18.00 h. Meteorológovia očakávajú na niektorých miestach sneženie, pri ktorom môže napadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu.