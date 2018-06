OBRŇTE SA TRPEZLIVOSŤOU: Dopravu na diaľnici D1 skomplikovali nehody

Dopravu v smere do Bratislavy skomplikovali na diaľnici D1 dve nehody.

Bratislava 14. júna (TASR) - Dopravu v smere do Bratislavy skomplikovali na diaľnici D1 nehody. Informuje o nich Národná diaľničná spoločnosť a Stella Centrum.



Prvá z nehôd sa stala v smere od Senca do Bratislavy pred Vajnormi. Následkom nehody sa tvorí kolóna, ktorá sa začína na úrovni Chorvátskeho Grobu, pričom zdržanie by malo byť 15 až 20 minút.



K druhej nehode podľa Stella Centra došlo pri bratislavskom letisku v smere do Bratislavy, pričom zdržanie je výrazné.