Pitný režim pomáha predchádzať kolapsom, pripomínajú odborníci

Bratislava 25. júla (TASR) – Dostatočný pitný režim pomáha predchádzať kolapsom z tepla. V súvislosti s vysokými horúčavami, ktoré v posledných dňoch trápia Slovensko, na to upozornila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



Ako priblížila, vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus. Najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti. Ak sa už nemožno vyhnúť pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Tekutiny treba dopĺňať priebežne počas celého dňa a nečakať na pocit smädu.



Ideálne je piť čistú vodu, minerálne vody, zriedené ovocné a zeleninové šťavy. Kávu s mierou, alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy. "Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať," uviedla Krčová.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu konzumácie dostatočného množstva vhodných občerstvujúcich nápojov, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Pitný režim by mal doplniť najmenej 70 percent vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením sa a dýchaním. Pitnú vodu na pracovisku musí podľa ÚVZ zabezpečiť na vlastné náklady zamestnávateľ.



"Nápoje majú obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia," špecifikoval ÚVZ s tým, že vhodné sú stolové minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy.



Zamestnávateľ nie je povinný tieto nápoje uhrádzať. "Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ konzultuje s lekárom pracovnej zdravotnej služby," skonštatoval ÚVZ. Ďalším opatrením pri záťaži teplom je podľa ÚVZ nosenie vhodného pracovného odevu. Má byť jednovrstvový, svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.



Zamestnávateľ môže tiež upraviť režim práce, umožniť zamestnancom prestávky na ochladenie vodou, v prípade prekročenia prípustnej operatívnej teploty upraviť čas práce tak, aby bol dlhodobo a krátkodobo únosný. Ak na pracovisku nie je možné zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ môže posunúť začiatok pracovnej zmeny, rotovať či striedať zamestnancov, zaradiť prestávky, zabezpečiť klimatizovanie a vetranie.