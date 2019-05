Doteraz najväčšou tragédiou na Dunaji je smrť 8 slovenských námorníkov

Budapešť/Budapešť 30. mája (TASR) - Pri stredajšej nehode maďarskej vyhliadkovej lode, ktorá sa potopila večer neďaleko budovy parlamentu na budapeštianskom úseku Dunaja, zahynulo najmenej sedem ľudí a po 21 nezvestných sa intenzívne pátra.Doteraz najväčšou tragédiou na tomto európskom veľtoku za posledné roky je však smrť ôsmich slovenských námorníkov z tlačného remorkéra Ďumbier, ktorá sa odohrala približne v rovnakom čase ako v stredu v Maďarsku, a to o 20.00 h v októbri 1996.Tragédia sa vtedy odohrala neďaleko elektrárne vo Viedni-Freudenau, keď sa tu potopil remorkér Ďumbier bývalej Slovenskej plavby dunajskej s jedným tlačným člnom. Na palube bolo vtedy deväť námorníkov, z ktorých sa jedného podarilo zachrániť, osem zahynulo. V ten večer boli na Dunaji mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky a krátko predtým sa dostala do takmer podobnej situácie slovenská osádka lode remorkéra Liptov.Vtedajšia Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislava o pár rokov nato zažalovali na Krajinskom súde vo Viedni Rakúsku republiku a na viedenskom Okresnom obchodnom súde vtedajší Donaukraftwerk, A.G. (súčasný Verbund-Austrian Hydropower A.G.) za zapríčinenie havárie remorkéra Ďumbier. V apríli 2000 na Krajinskom súde vo Viedni prebehlo prvé pojednávanie v prípade žaloby a.s. Slovenská plavba a prístavy (SPaP) a anglickej poisťovne The Standard proti Rakúskej republike. V spore išlo o nároky týchto dvoch spoločností na škody, ktoré im havária remorkéra Ďumbier spôsobila. Následne v januári 2002 odhalili pamätnú tabuľu ôsmim slovenským námorníkom, ktorí počas tejto tragickej nehody zahynuli. V máji 2002 sa dohodou medzi zúčastnenými stranami kauza havárie remorkéra Ďumbier skončila. Žalované strany - Rakúska republika a akciová spoločnosť Verbund-Austrian Hydropower vyplatili poškodeným spolu približne 2,954 milióna eur. Z tejto sumy dostala anglická poisťovňa The Standard Stemship Owner 40,6 percent, Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava 36,1 percenta, pozostalí 12,1 percenta a holandské poisťovacie spoločnosti 11,2 percenta. Skončil sa tak súdny spor vo Viedni, aj súdny spor, ktorý viedli v Bratislave pozostalí proti SPaP, a.s. Po policajnom vyšetrovaní a príprave dôkazov a podkladov sa ešte predtým začalo 36 občiansko-právnych sporov vo Viedni a čiastočne i v Bratislave v súhrnnej hodnote takmer 100 miliónov bývalých rakúskych šilingov.K spomínanému tragickému nešťastiu došlo 22. októbra 1996 krátko pred ôsmou hodinou večer po tom, ako tlačný remorkér Ďumbier s loďou naloženou 750 tonami kostnej múčky minul dráhu do plavebnej komory a silný prúd ho zahnal k prepúšťacím splavom na reguláciu vody. Tam sa loď s nákladom zachytila na múroch druhej a tretej hate, zatiaľ čo remorkér s posádkou stiahol prúd cez štvrtú hať. Len jednému členovi slovenskej posádky sa nešťastie podarilo prežiť. Bezprostredne pred tragédiou Ďumbiera mala kolíziu v rovnakom úseku Dunaja ďalšia slovenská loď, remorkér Liptov.Za posledných viac ako 20 rokov sa odohrali na Dunaji viaceré kolízie či už výletných lodí, alebo tlačných remorkérov a to na slovenskej, maďarskej, rakúskej či inej strane veľtoku. Väčšina z nich si nevyžiadala taký veľký počet obetí, ako v stredu pri Budapešti a v roku 1994 pri Viedni.Porovnateľná je tragédia z novembra 2004. Vtedy si šesť ľudských životov vyžiadala čelná zrážka športového motorového člna s rakúskym remorkérom, ku ktorej došlo v dunajskom prístave Kuchelauer vo viedenskej štvrti Döbling. Rok nato sa hliadkovací čln viedenskej polície zrazil na Dunaji so slovenským tlačným remorkérom Dunaj, ktorý sa po zrážke potopil. O život prišiel jeden z členov posádky. Neskôr sa zistilo, že zrážku zapríčinil rakúsky policajt.Na Slovensku mediálne známa je aj zrážka nemeckej nákladnej lode Bavaria naloženej kukuricou a výletnej maltskej lode Victoria so 160 cestujúcimi na palube. Nehoda sa odohrala na 64. kilometri zdrže Hrušov vodného diela Gabčíkovo. Pasažieri však vtedy našťastie vyviazli z havárie len so šokom.