Dozorový prokurátor M. Šúrek bude trvať na vypočutí S. Volzovej

V súvislosti s plánovaným výsluchom Volzovej povedal Šúrek, že existujú inštitúty na zabezpečenie ohrozenej osoby.

Bratislava 24. mája (TASR)- Proces v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej bude v septembri pokračovať vypočutím viacerých navrhnutých svedkov. Dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) Bratislava Michal Šúrek bude trvať na vypočutí Volzovej. Výpovede svedkov právni zástupcovia obžalovaných hodnotiť nechceli.



V súvislosti s plánovaným výsluchom Volzovej povedal Šúrek, že existujú inštitúty na zabezpečenie ohrozenej osoby. "Myslím si, že s jej bezpečnosťou to nebude až také dramatické," skonštatoval s tým, že do úvahy pripadá aj možnosť telemosta. Na otázky, či bude trvať na predvolaní vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu, neodpovedal. "My sme nikoho z vyšetrovateľov, ktorí tento prípad vyšetrovali, nenavrhovali. Môže to urobiť ktorákoľvek zo strán a v ktoromkoľvek štádiu konania," povedal.



Roman Kvasnica, zástupca poškodenej, zdôraznil, že Volzová sa cítila ohrozená v čase, keď sa mala pripravovať jej likvidácia. Aj preto podľa jeho slov spísala v Rakúsku listinu o prevode jej podielu v Markíze v prípade, ak by sa jej niečo stalo. Výpoveď Pavla R. nehodnotil.



Na návrh výsluchu Kyselicu nevidí zatiaľ dôvod. Preverovaním možného ovplyvňovania vyšetrovania by sa mal podľa neho zaoberať Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR. Za dostatočný dôvod na to považuje výpovede, ktoré na pojednávaní odzneli.



Advokát obžalovaného Pavla R. Marek Para si myslí, že prokurátor pristúpil k výberu svedkov selektívne. Na rozpory vo výpovedi jeho klienta namietané obžalobou povedal, že nešlo o závažné odchýlky. "Po 20 rokoch niektoré pojmy použijete inak," skonštatoval. Svoje stretnutia s bývalým riaditeľom NAKA Petrom Hraškom odôvodnil tým, že išlo o spoluprácu v inej trestnej veci a nesúvisí s kauzou Volzová.



Pavol R. v tejto súvislosti upozornil na svedkov, ktorých súd zatiaľ nevypočul a ktorí majú potvrdzovať jeho výpoveď. Poukázal na to, že Miloš K. počas výpovede zmenil tvrdenia o stretnutí v Banskej Bystrici. Argumentuje tým, že keď za ním prišli vyšetrovatelia, počas obednej prestávky sa skontaktoval so svojou obhajkyňou. "Niekto musel Miloša K. inštruovať o tom, čo má hovoriť," naznačil.



Podobné náznaky advokátka Miloša K. Emília Matrtajová odmieta. Tvrdí, že jej klient od začiatku trval na svojej výpovedi. Keď ju kontaktoval po tom, ako za ním prišli vyšetrovatelia, mala mu povedať, aby sa radšej priznal, ak to spravil. Dodala, že s Mikulášom Č. nemajú dobré vzťahy, preto si nevie predstaviť, ako by sa s ním ona či jej klient dohodli na výpovedi. Myslí si, že bude potrebné vypočuť niektorých hlavných svedkov.



Právny zástupca Mikuláša Č. Miloš Maďar nechcel hovoriť o rozporoch vo výpovediach. Na návrh vypočutia Kyselicu podľa svojich slov nemá dôvod. "Nevidíme žiadny problém vo vyšetrovaní, teda v konaní, ktoré predchádzalo začatiu trestného stíhania v tejto veci," skonštatoval s tým, že ak niekto návrh prednesie, uvítajú ho.



V kauze prípravy vraždy Volzovej je obžalovaný bývalý minister hospodárstva a podpredseda vlády SR Pavol R. Jej likvidáciu si mal objednať s cieľom získania jej podielov v TV Markíza. Spolu s ním sú obžalovaní banskobystrický bos Mikuláš Č, jeho bývalý spolupracovník Miloš K. a údajný bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel.



Na piatkovom pojednávaní vypovedali Róbert L. a Pavol R., ktorí popierajú prípravu likvidácie Volzovej. Naopak, Miloš K. a Mikuláš Č. vo štvrtok (23. 5.) priznali vinu.



Podľa medializovaných informácií začala polícia prípad riešiť na základe výpovede Mikuláša Č. Ten mal tvrdiť, že si Pavol R. v slovenskom podsvetí na jeseň roku 1997 objednal vraždu Volzovej, a to za odmenu 20 až 40 miliónov korún slovenských. Verziu potvrdil aj jeho bývalý komplic Miloš K. Kýbel ich tvrdenia v minulosti poprel, Pavol R. ich označil za výmysel.