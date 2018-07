Pride zviditeľňuje LGBTI ľudí, ktorí chcú zmeniť spoločnosť k lepšiemu

Aj aktuálny ôsmy ročník v Bratislave nadväzuje na podobné sprievody vo svete.

Bratislava 14. júla (TASR) - Upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia, ktorí opúšťajú Slovensko preto, že im v porovnaní s väčšinou členských krajín EÚ poskytuje výrazne horšie podmienky pre život. Aj toto je cieľom podujatia Dúhový Pride 2018, ktoré sa začalo na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.



Festival má zviditeľniť LGBTI ľudí, ktorí sa snažia zmeniť slovenskú spoločnosť k lepšiemu, a poukázať na to, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Aj aktuálny ôsmy ročník nadväzuje na podobné sprievody vo svete. "Aj pre celkový negatívny trend vo vývoji slovenskej spoločnosti považujeme za nevyhnutné ukázať, že LGBTI ľudia sú jej súčasťou, patria tu, medzi svojich priateľov, do svojich rodín, susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev," uviedla hovorkyňa Pridu Natália Tomeková.



Aj na aktuálnom podujatí dostávajú priestor ľudia z LGBTI komunity, ktorí neodišli alebo, naopak, sa vrátili na Slovensko. "Nezanevreli na svoju krajinu a snažia sa o pozitívnu zmenu nielen pre seba, ale najmä pre ostatných ľudí, ktorí tu žijú," ozrejmila Tomeková. Hlavným posolstvom tohto ročníka sa preto stalo "My nikam neodchádzame - PRIDEme". Organizátori chcú povzbudiť všetky členky a členov LGBTI komunity, že má zmysel zostať na Slovensku a usilovať sa o lepší život s právnym uznaním ich partnerstiev, rodín a identity.



Podujatie okrem iných podporujú verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, mimovládne organizácie, množstvo veľvyslanectiev v Bratislave či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS). Festival sa uskutočňuje s finančnou podporou ministerstva kultúry v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018. V rámci programu vystúpia Korben Dallas, Sendreiovci, Modré hory, Katarzia s Jonatánom Pastirčákom a tanečná skupina The Kiki House of Vivi.