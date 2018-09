SMK stavia do prezidentských volieb Józsefa Menyhárta

SMK považuje za svoju výraznú úlohu v roku 2018 zabezpečiť také miestne zastupovanie záujmov v jesenných komunálnych voľbách, ktoré bude mať na zreteli zachovanie a rozvoj maďarských komunít.

Dunajská Streda 29. septembra (TASR) – Kandidátom Strany maďarskej komunity (SMK) do nadchádzajúcich prezidentských volieb je predseda strany József Menyhárt. Jeho kandidatúru odsúhlasil slávnostný kongres v Dunajskej Strede, ktorý sa v sobotu konal pri príležitosti 20. výročia vzniku SMK.



Všetkých 173 prítomných delegátov snemu dalo v hlasovaní dôveru jeho kandidatúre. J. Menyhárt uviedol, že SMK chce týmto krokom ukázať, že má na to postaviť vlastného delegáta maďarskej národnosti, ktorý bude zastupovať jej záujmy.



SMK si 20. výročie vzniku pripomenula v rovnakom meste, kde sa na kongrese 21. júna 1998 spojili do Strany maďarskej koalície subjekty, zastupujúce predovšetkým občanov maďarskej menšiny. Na kongrese 22. septembra 2012 bola potom premenovaná na Stranu maďarskej komunity. Naďalej pokladá za svoj prioritný cieľ a poslanie zachovanie a rozvoj maďarskej komunity vo svojom rodnom kraji.



Ako stabilný člen Európskej ľudovej strany sa usiluje o vybudovanie prosperujúcej spoločnosti postavenej na princípoch sociálnej a trhovej ekonomiky, o posilnenie demokratického právneho štátu, ako aj o dôsledné dodržiavanie ľudských práv a práv slobôd, vrátane menšinových práv.



SMK považuje za svoju výraznú úlohu v roku 2018 zabezpečiť také miestne zastupovanie záujmov v jesenných komunálnych voľbách, ktoré bude mať prioritne na zreteli zachovanie a rozvoj maďarských komunít. Ďalším dôležitým medzníkom sú pre ňu voľby do Európskeho parlamentu, ako aj blížiace sa voľby do Národnej rady SR.



Strana maďarskej komunity aj naďalej pristupuje k plneniu svojich úloh zodpovedne. "Nepriaznivé výsledky sčítania obyvateľstva nás povzbudzujú k tomu, aby na všetkých troch úrovniach menšinovej politiky – právna ochrana, finančné dotácie a inštitucionálne rámce – docielila značný pokrok, vrátene dosiahnutia inštitucionálnych rámcov samosprávy. Je to najdôležitejšia záruka zachovania našej komunity," informovala po skončení snemu hovorkyňa SMK Helena Fialová.