Ďurček: Návrh stavebného zákona by sme chceli predložiť v lete

Nový stavebný zákon podľa neho stanovuje aj prísnejšie posudzovanie čiernych stavieb od momentu, keď bude účinný.

Bratislava 21. mája (TASR) – Návrh nového stavebného zákona by chcelo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predložiť do Národnej rady (NR) SR ešte v lete tohto roka, do 21. septembra. Uviedol to štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček.



Ako priblížil, k návrhu zákona dostali 2708 pripomienok, z toho viac ako 1500 zásadných, pričom necelých 700 predstavujú pripomienky k súvisiacim predpisom. Dôslednejšia analýza a zhrnutie pripomienok je podľa neho otázka najbližších týždňov.



Ďurček verí, že zákon stihnú predložiť do parlamentu do 21. septembra. "Ak to chceme stihnúť do parlamentu v tom čase, čo som povedal, musí to ísť na vládu najneskôr na niektorom z prvých podovolenkových alebo poprázdninových zasadnutí vlády," skonštatoval.



Nový stavebný zákon podľa neho stanovuje aj prísnejšie posudzovanie čiernych stavieb od momentu, keď bude účinný. Stanovuje tiež prísnejšie kritériá pre všetkých, ktorí by sa teoreticky podieľali na budovaní čiernych stavieb. "Okrem iného napríklad nepripúšťa možnosť dodatočnej legalizácie alebo aj kolaudácie tých stavieb, ktoré vzniknú nepovolenými stavebnými prácami. Takisto zavádza pre najmä obce nové inštitúty v podobe trebárs možnosti žiadosti odpojenia od sietí, to znamená od elektriny, vody, pri čiernych stavbách. Myslíme si ale, že je to taká časť verejného práva, ktorá musí zostať pri výkone stavebnej správy. To znamená, pri stavebných úradoch," podotkol Ďurček.



Novým zákonom sa však podľa neho nevyriešia existujúce čierne stavby, ktoré sú v súčasnosti postavené z rôznych dôvodov. "To nie je vec, ktorú by sme dokázali my teraz po toľkých desaťročiach vyriešiť. Je to skôr nejaká možno celospoločenská aj politická otázka a úloha," poznamenal.