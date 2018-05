Dvaja pracovníci Žilinskej univerzity vycestujú do Berkeley

Kalifornská univerzita v Berkeley je aktuálne 18. najlepšia univerzita na svete.

Bratislava 11. mája (TASR) - Výskumní pracovníci Žilinskej univerzity (ŽU) Zuzana Kurillová a Michal Gregor vycestujú na jeseň na Kalifornskú univerzitu v Berkeley. Študijný pobyt na tamojšej Technickej fakulte im financuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.



Pobyt žilinských postdoktorandov bude zameraný na oblasť inteligentnej dopravy. „V Berkeley budú pracovať s najmodernejšími technológiami a stretnú sa so špičkovými profesormi. Je to tá najlepšia cesta, ako do nášho výskumného a vývojového prostredia priniesť nové skúsenosti, inovácie či užitočné kontakty," uviedol vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) s tým, že cieľom stáží je budovanie zázemia pre inovačný automobilový hub na Slovensku.



Kalifornská univerzita v Berkeley je aktuálne 18. najlepšia univerzita na svete. Komunikačný odbor pripomína, že plán poslať na ňu šikovných Slovákov sa zrodil minulý rok počas pracovnej cesty vtedajšieho vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v USA, na ktorej ÚPVII, Kalifornská univerzita a ŽU podpísali Dohodu o strategickom partnerstve. Financovanie stáže umožní novela zákona o dotáciách, ktorá vstúpila do účinnosti 1. mája.



Účastníkov stáže vybrala komisia zástupcov ŽU, ÚPVII, veľvyslanectva USA a súkromného sektora. Pobyt potrvá jeden semester, 4 až 6 mesiacov, a jeho absolventi sa zaväzujú nasledujúce tri roky zostať pracovať na Slovensku, uzatvára komunikačný odbor.