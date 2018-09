Dvanásty ročník Európskej noci výskumníkov prebudí zvedavosť v ľuďoch

O tom, ako sa používa technológia vo vesmíre a ako sa dajú odoberať vzorky z Marsu, bude hovoriť vesmírny inžinier John Holt z Veľkej Británie.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Vesmírne objavy, roboty, prototypy technologických noviniek, prelomové poznatky z biológie, medicíny či fyziky, ale aj zábavné úlohy či pokusy. Aj to čaká účastníkov 12. ročníka podujatia Európska noc výskumníkov 2018. "Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní viac ako 1500 vedcov zo Slovenska aj zo zahraničia a ponesie sa v duchu hesla Výskumníci v nás. Chceme tým podporiť zvedavosť v ľuďoch, aby sa nebáli pýtať sa," priblížil na brífingu v Bratislave výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Daniel Straka.



O tom, ako sa používa technológia vo vesmíre a ako sa dajú odoberať vzorky z Marsu, bude hovoriť vesmírny inžinier John Holt z Veľkej Británie. Izraelský futurológ Roey Tzezana v rámci svojej prednášky osvetlí, či sa treba báť toho, že nás veda a vynálezy raz ovládnu a prečo náš dnešný svet zatiaľ nevyzerá ako zo sci-fi filmov.



Na podujatí vystúpi aj niekoľko mladých slovenských vedcov a výskumníkov, ako Lucia Krajčík Lauková, Mariana Derzsi, Daniel Reitzner, Peter Celec a ďalší. "Títo mladí Slováci sú skutočným dôkazom toho, že naše vedecké talenty a kapacity nemusia utekať do zahraničia, aby mohli realizovať svoje sny a výskumné plány," doplnil Straka.



Svoj vlastný stánok bude mať v priestoroch Starej tržnice v Bratislave aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktoré je dlhodobým partnerom podujatia. Bude v ňom aj diskutovať o rozvoji ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. "Zameriame sa aj na to, akým spôsobom prilákať špičkových odborníkov zo zahraničia, ktorí predtým pôsobili a získavali skúsenosti v rôznych špičkových európskych a svetových výskumných centrách, ako ich prilákať na Slovensko, aby pomohli rozvíjať prostredie výskumu a vývoja," uviedol riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Róbert Szabó.



Podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) pre zahraničné styky Dušan Gálik zdôraznil, že je dôležité podporovať vedu a výskum a záujem o tieto oblasti u mladej generácie. "Najmladšia generácia má tú výhodu, že sa nezaoberá ťažkosťami, ktorými musí prejsť, kým sa dnes k niečomu dostane, ale tá zvedavosť je tou hlavnou hnacou silou, a to je niečo, čo by sme mali podporovať a využiť. Ale na to, aby to malo aj nejaký dosah v budúcnosti, tak sa tieto veci musia premietnuť aj do vzdelávania a následne aj do podpory vzdelávania a vedy," doplnil.



Návštevníkom bude k dispozícii viac ako 220 vedeckých stánkov a 75 diskusií z rôznej oblasti výskumu a inovácií. Podujatie bude už tradične v posledný septembrový piatok (28. 9.) v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach. V každom meste je pripravený špeciálny program, interaktívne prednášky, vedecké workshopy či súťaže podľa veku návštevníkov. Materské, základné, ale aj stredné školy sa opäť môžu prihlásiť na rôzne sprievodné podujatia vo svojom regióne. "Pre košický región sme pripravili aj astronomické tvorivé dielne vo hvezdárni v Medzeve, za priaznivého počasia budú môcť Bratislavčania pozorovať Slnko z námestia pred vstupom do Prírodovedeckého múzea SNM. Pre rómske deti z obcí Prakovce a Mníšek nad Hnilcom sme v spolupráci s OZ Equity už deviatykrát pripravili podujatie Veda v osade," dodal Straka.



Okrem slovenských miest sa bude noc výskumníkov paralelne konať v 30 európskych krajinách vo viac ako 350 mestách.