Dyttert: Správna rada Nadácie Intenda zasadala v roku 2018 pravidelne

Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi.

Bratislava 24. mája (TASR) – Správna rada Nadácie Intenda zasadala v roku 2018 pravidelne, celkom šesťkrát. V reakcii na slová predsedu občianskeho združenia Študentskej rady vysokých škôl (OZ ŠRVŠ) Ľuboša Majera to pre TASR uviedol predseda správnej rady Nadácie Intenda Michal Dyttert. Majer tvrdí, že problém v správnej rade nadácie trvá už od roku 2018.



"Predsedom správnej rady Nadácie Intenda Michalom Dyttertom bola správna rada zvolaná v januári 2018 a následne až v septembri. To znamená, že správna rada nadácie bola nečinná deväť mesiacov," povedal Majer s tým, že to je ľahko dokázateľné zápisnicami. Vo svojom piatkovom stanovisku uviedol, že ak sa správna rada stretávala častejšie, "tak to bolo pod tlakom udalostí". Na problém s vymenovaním členov správnej rady v nadácii upozornila otvoreným listom Rada mládeže Slovenska (RMS), ktorá je jedným z troch zakladajúcich členov nadácie. RMS tvrdí, že zástupcovia OZ ŠRVŠ dlhodobo maria prijatie rozhodnutia, ktorým má dôjsť ku schváleniu a následne k vymenovaniu členov správnej rady Nadácie Intenda za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zároveň to podľa nich môže mať na majetok nadácie fatálne následky. "Problém s absenciou členov správnej rady vznikol začiatkom roku 2019, odkedy aj dochádza k blokovaniu doplnenia týchto členov zo strany OZ ŠRVŠ," povedal Dyttert.



Majer tvrdí, že za nenominovanie kandidátov za rezort školstva niesol zodpovednosť predseda správnej rady nadácie. Zároveň doplnil, že v tejto veci nekonal od apríla 2018 do februára 2019. "Vo februári, keď prišli iné nominácie z ministerstva školstva, začal predseda správnej rady Nadácie Intenda konať, a to aj napriek tomu, že ho predstavitelia OZ ŠRVŠ upozorňovali na potrebu zákonne vyriešiť pôvodné nominácie ministerstva školstva, ktoré boli aktívne. Predseda správnej rady nadácie túto požiadavku ignoroval," uviedol Majer. Proces, ktorý následne zvolil predseda správnej rady nadácie, je podľa Majera "protizákonný a môže pre budúcnosť skomplikovať ešte viac fungovanie nadácie".



Dyttert tvrdí, že informácie o akejsi potrebe zákonne vyriešiť údajné pôvodné nominácie, sú zavádzajúce. "Okrem nominácií, o ktorých v posledných mesiacoch opakovane rokovala správna rada a ktoré opakovane OZ ŠRVŠ blokuje, ministerstvo školstva nepovažuje žiadne iné nominácie za právoplatné. Správna rada Nadácie Intenda sa žiadnymi inými domnelými nomináciami nemá preto dôvod zaoberať," poznamenal Dyttert. Túto informáciu potvrdil podľa Dytterta aj rezort školstva. Majer v piatok uviedol, že nominačné listiny ministerstva školstva existujú, čo potvrdzuje rezort školstva vo svojom liste z 12. apríla. Zároveň tvrdí, že listiny sú podpísané aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS). "Veríme, že prestane táto mediálna prestrelka, v ktorej určite nepríde k riešeniu," uzavrel Majer.



Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi, a to MŠVVaŠ SR, OZ ŠRVŠ a OZ RMS. Nadácia Intenda vznikla ako účelová organizácia, ktorá má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre účasť mladých na živote spoločnosti.



Počet členov správnej rady bol pri založení stanovený na deväť, za každého zakladateľa po troch. "V súčasnej situácii, keď má správna rada z dôvodu absencie zástupcov ministerstva len šesť členov, má OZ ŠRVŠ v správnej rade zásadný vplyv a môže ovplyvňovať prijatie uznesení správnej rady podľa vlastnej predstavy, nakoľko je možné hlasmi zablokovať prijatie akéhokoľvek rozhodnutia správnej rady," uvádza RMS. Správca Nadácie Intenda Karol Brix pre TASR potvrdil, že nedoplnenie zástupcov správnej rady nadácie za MŠVVaŠ SR "výrazne komplikuje činnosť nadácie a prijímanie rozhodnutí. Činnosť nadácie je prakticky paralyzovaná.