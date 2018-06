Zmeko: Žilinský 5. pluk reprezentuje dobré meno SR v zahraničí

Zdôraznil, že v najbližšej dobe neočakáva zásadné zmeny v úlohe 5. pluku špeciálneho určenia v Afganistane.

Žilina 22. júna (TASR) – Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia významne prispieva do vojenského medzinárodného krízového manažmentu a zásadným spôsobom reprezentuje dobré meno Ozbrojených síl (OS) SR aj Slovenska v medzinárodnom prostredí. Po oboznámení sa s aktuálnym stavom plnenia úloh 5. pluku špeciálneho určenia to vo štvrtok (21.6.) povedal náčelník Generálneho štábu (GŠ) OS SR Daniel Zmeko.



Doplnil, že počas návštevy elitnej jednotky OS SR sa detailnejšie zaoberal aktuálnou situáciou a jej spôsobilosťami pre plnenie najbližších úloh. "Som veľmi rád, že pluk napriek niektorým problémom vyplývajúcim z aktuálneho zdrojového zabezpečenia dokáže excelentným spôsobom zvládať nasadenie v Afganistane, prispievať k výcviku vlastných jednotiek, ale aj k medzinárodnému výcviku, v súlade s požiadavkami Aliancie," zdôraznil náčelník GŠ OS SR.



Podľa veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia Miroslava Gardla oboznámili náčelníka GŠ s históriou, poslaním, štruktúrou a úlohami, ktoré 5. pluk špeciálneho určenia plní v tomto výcvikovom roku. "Náčelníkovi GŠ sme predviedli tiež výzbroj jednotlivých špecialistov a materiál, ktorý bol aj vďaka jeho predošlému pôsobeniu vo funkcii národného riaditeľa pre vyzbrojovanie doplnený na útvar," uviedol Gardlo.



Žilinský špeciálny pluk potrebuje podľa Zmeka zásadným spôsobom pomôcť v otázke personálneho obsadenia. "Momentálne nie je naplnený na 100 percent. Je potrebné sa o personál zaujímať, pluk doplniť, zabezpečiť vzdelávanie nových príslušníkov a aj s tým súvisiaci výcvik. Služba v špeciálnych silách je vyvrcholením kariéry vojaka a konvenčné sily sú zásobárňou týchto ľudí. V najbližšej dobe podporím všetky aktivity súvisiace s výberom do 5. pluku špeciálneho určenia," podotkol náčelník GŠ.



"Materiálne zabezpečenie a priamy výkon úloh je na veľmi dobrej úrovni. Sú vybavení množstvom zbraňových systémov, potrebnými spojovacími prostriedkami, urgentne však musíme riešiť mobilitu - vozidlá, ktoré očakávame v rámci modernizácie 4x4 vo verzii pre špeciálne sily. Ďalej integrovanie jednotlivých prvkov prieskumu a rôznych pozorovacích prístrojov do komunikačných a informačných systémov," doplnil Zmeko.



Zdôraznil, že v najbližšej dobe neočakáva zásadné zmeny v úlohe 5. pluku špeciálneho určenia v Afganistane. "Stále to bude orientácia na asistenčné úlohy, to znamená výcvik a príprava špeciálnych síl afganskej armády, kde máme bohaté skúsenosti a dosahujeme seriózne výsledky," dodal náčelník GŠ.



"V Afganistane som bol niekoľkokrát z viacerých pozícií. Videl som naše špeciálne sily pri výcviku afganských policajtov, ale aj v ostrých akciách, na ktorých som sa s nimi zúčastnil. Voči príslušníkom 5. pluku mám vždy pocit úcty a vďaky - úcty k tomu, akým spôsobom sa dokážu precízne pripraviť na plnenie úloh. Vďaky za to, že zásadným spôsobom reprezentujú naše ozbrojené sily, Slovensko a každodennou prácou prispievajú k stabilizácii regiónu," povedal Zmeko.



Po diskusii na pôde žilinského špeciálneho pluku považuje za nezanedbateľnú aj otázku prestíže vojenského povolania v očiach verejnosti. "Aby verejnosť vnímala profesionálneho vojaka ako záruku bezpečnosti. Pokiaľ je vojak hrdý na to, že môže slúžiť spoločnosti a spoločnosť ho vníma a oceňuje, je to v poriadku. Želám si nielen pre vojakov - špeciálov, aby sa im nikdy nedostalo pošliapania ich činov, ich práca si zaslúži morálne ocenenie. Ale ak ho verejnosť spochybňuje, môžu sa vojaci cítiť neistí v tom, čo robia. Ozbrojené sily by mali byť zárukou, ku ktorej má občan dôveru. Preto je spochybňovanie prestíže a ocenenia akéhokoľvek vojaka úplne nezmyselné," uzavrel náčelník GŠ OS SR.