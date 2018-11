Dzurinda na sneme vyzval ľudovcov, aby nevkĺzli do politických pascí

Bývalý slovenský premiér a súčasný predseda Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie Mikuláš Dzurinda bol v stredu jedným z rečníkov na sneme Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách.

Helsinki 7. novembra (TASR) - Bývalý slovenský premiér a súčasný predseda Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie Mikuláš Dzurinda bol v stredu jedným z rečníkov na sneme Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách. K delegátom snemu prehovoril z pozície šéfa think-tanku tejto celoeurópskej strany.



V rozhovore pre TASR zdôraznil, že vo svojom vystúpení sa pokúsil upozorniť na politický vývoj Európy. Aj na to, že ľudia vnímajú fakt, že niektoré politické strany zanikajú a rodia sa strany, ktoré sú pomerne ťažko čitateľné, majú však revolučné myšlienky a veľké sľuby, ale sú tu aj strany, ktoré sa radikalizujú alebo prepadajú nacionalizmu.



"Podstatou môjho vystúpenia bol apel na EPP, aby sa nenechala zlákať ani do jednej z týchto pascí, ani do jedného ani do druhého extrému. Aby sme si zachovali to, čo je pre EPP najcennejšie - našu autenticitu," uviedol Dzurinda.



Spresnil, že EPP musí byť politickou stranou, ktorá vie hľadať kompromisy medzi relevantnými hráčmi, v prvom rade však musí byť verná svojim hodnotám. Ak sa to podarí, tak sa to odzrkadlí nielen na dôvere voličov, ale aj na schopnosti strany udržať si možnosť reagovať na tie najväčšie výzvy, ktorým dnes čelí svet.



"Ponúkol som aj základné východiská v tom slova zmysle, že ak sa budeme držať hodnôt ako sloboda, subsidiarita a patriotizmus, ktorý je protiváhou nacionalizmu, tak uspejeme," dodal expremiér.



Vo štvrtok delegáti snemu EPP zvolia kandidáta na šéfa budúcej Európskej komisie. Vyberať budú medzi fínskym expremiérom Alexom Stubbom a šéfom frakcie EPP v Európskom parlamente Manfredom Weberom.



Dzurinda v tejto súvislosti uviedol, že tak ako všetky politické strany, aj ľudovci čelia svojim vnútorným krízam a problémom, ale za silnú stránku rodiny EPP označil skutočnosť, že sa našli dvaja silní kandidáti na volebných lídrov pre eurovoľby.



"Zdá sa mi, že žiadna iná strana v Európe nepostavila schopnejších kandidátov a ani iná frakcia na európskej politickej scéne nie je schopná pripraviť takú férovú súťaž, aká prebieha v našej strane," opísal situáciu. "Či už vyhrá Weber alebo Stubb ponúkneme Európe vynikajúceho kandidáta," skonštatoval a ocenil, že proces prihlasovania kandidátov bol férový, absolútne otvorený a hocikto z politikov tejto skupiny mohol využiť ponúkanú možnosť.



Spravodajca TASR Jaromír Novak