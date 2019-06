E. Antošová navrhuje zákaz chovu králikov výhradne na získanie kožušín

V novele navrhuje aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny.

Bratislava 13. júna (TASR) - Chov a usmrtenie králikov, zajacov a kožušinových zvierat výhradne alebo primárne za účelom získania kožušín by mal byť zakázaný. Navrhuje to poslankyňa SNS Eva Antošová v novele zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú predložila na júnovú schôdzu Národnej rady SR.



"Vymedzenie 'výhradne a primárne' určeného chovu a usmrtenia umožní spracovanie kožušín ako vedľajší produkt mäsovej výroby, znemožní ale chov králikov, zajacov a kožušinových zvierat pre kožušiny ako ich hlavný produkt," uvádza predkladateľka.



V novele navrhuje aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny. "Na území SR je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pre rok 2017 celkovo jeden takýto chov. Toto prechodné obdobie je žiaducim kompromisom medzi právom na reguláciu podnikania vo verejnom záujme a právom na ochranu legitímneho očakávania podnikateľov, ktorí v dobrej viere do svojho podnikania investovali," doplnila poslankyňa.



Trojročné prechodné obdobie považuje za primerané, keďže podľa jej slov nejde o veľké množstvo chovov, ide o očakávanú zmenu v spojitosti s nedávnymi zmenami legislatívy v iných členských krajinách Európskej únie na túto tému. A zároveň reaguje na vyjadrenia veľkých módnych značiek o ukončení predaja produktov, ktoré kožušiny obsahujú.