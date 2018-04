E. Chmelár začína zbierať podpisy na podporu prezidentskej kandidatúry

Prezidentské voľby budú na jar 2019. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár chce kandidovať za prezidenta SR. Začína zbierať podpisy, potrebuje ich aspoň 15.000. Kandidatúru oficiálne oznámi, keď podpisy získa. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook.



"Som rozhodnutý stať sa kandidátom na prezidenta SR. V uplynulých dňoch som udelil súhlas skupine svojich podporovateľov, aby zorganizovali petíciu, na základe ktorej ma občania navrhujú za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky," uviedol Chmelár.



Avizuje, že ak by sa stal hlavou štátu, správy o stave republiky "by už neboli rešeršovaním novinových článkov, ale zásadnými analýzami príčin našej situácie a návrhmi na jej riešenie". Tiež by podľa vlastných slov začal uplatňovať ústavné právomoci "dojednávania a ratifikácie medzinárodných zmlúv a zastupovania SR vo všetkých dôležitých otázkach smerom navonok".



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska ešte nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. O kandidátoch už rozmýšľajú aj politické strany, zatiaľ nikoho nepredstavili. Kandidatúru už oznámil Radovan Znášik, ktorý sa chce o hlasy voličov uchádzať ako občiansky kandidát. Záujem o prezidentský palác avizoval aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. O post sa hlásil aj finančník Imrich Béreš, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že napokon zrejme kandidovať nebude.