E. Chmelár zakladá hnutie, názov musel upraviť na Socialisti.sk

Eduard Chmelár chce svojím novým politickým projektom ponúknuť autentickú ľavicu. Pôvodne mal zbierať podpisy pre hnutie Socialisti. Po tom, čo rezort vnútra upozornil, že v minulosti už bol zaregistrovaný subjekt s rovnakým názvom, došlo k úprave názvu na Socialisti.sk. Na registráciu hnutia potrebuje vyzbierať aspoň 10.000 podpisov od občanov.



"Chceme, aby na Slovensku existoval normálny hodnotový konflikt, aby boli strany pomenované podľa politických smerov," povedal Chmelár na pondelkovej tlačovej konferencii. Autentická ľavica podľa neho v dnešnom politickom spektre neexistuje. Jeho hnutie chce ponúknuť alternatívu tým, že pomenuje aj koreň problémov.



Chmelár poznamenal, že hlavným koreňom príčin korupcie je súčasná podoba kapitalizmu. Jeho hnutie by chcelo diskutovať napríklad o skracovaní pracovného času či odluke cirkvi od štátu. Zamerať sa chce na nízkopríjmové skupiny - dôchodcov, mladé rodiny s deťmi, robotníkov aj ľudí so zdravotným postihnutím.



Program hnutia chcú podrobne predstaviť po jeho zaregistrovaní. Má byť postavený na sociálnom, environmentálnom a mierovom pilieri.



Chmelár v pondelok vysvetlil, že Ministerstvo vnútra (MV) SR členov prípravného výboru hnutia upozornilo, že podľa novely zákona nemôže zaregistrovať subjekt s rovnakým názvom, aký bol už v minulosti registrovaný, aj keď už neexistuje. Rezort podľa Chmelára vykladá zákon absurdne, napriek tomu rozhodnutie rešpektuje, a preto pristúpili k úprave názvu.



Eduard Chmelár sa už v roku 2015 pokúšal založiť hnutie Solidarita, ekológia, nenásilie (SEN). Malo spájať myšlienky demokratickej ľavice, zelenej politiky a mierového hnutia. Jeho ambíciou bolo okrem iného obmedzenie moci oligarchie.



Rezort vnútra vtedy hnutie registrovať odmietol, a to pre nájdené nedostatky pri overovaní hárkov. Týkalo sa to napríklad neexistujúcich čísiel občianskych preukazov, čísiel preukazov vydaných inej osobe ako tej, ktorá bola na podpisovom hárku, ale tiež čísiel skartovaných, stratených a odcudzených preukazov vydaných iným ľuďom ako tým na zozname. Odmietnutie registrácie označil Chmelár za politicky motivované.