Heger: Vítame nárast obranného rozpočtu, nárast však nie je systémový

Tvrdí tiež, že hoci je dôležité modernizovať starú nefunkčnú techniku, je neprípustné, aby sa to robilo netransparentne.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) víta nárast rozpočtu na obranu. Plánovaný nárast o vyše pol miliardy eur však pokladá za nesystémový. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Eduard Heger (OĽaNO) v reakcii na vládou schválený navrhovaný rozpočet pre Ministerstvo obrany (MO) SR na budúci rok.



Poukázal na to, že Dlhodobý plán rozvoja obrany do roku 2030 by sa mohol roztrhať na franforce. "Modernizácia neprebieha podľa tohto plánu z časového ani finančného hľadiska, ba ani obranný rozpočet nie je v súlade s plánom,“ pokračoval Heger, podľa ktorého tento fakt dokazuje neschopnosť vedenia rezortu aj SNS.



Tvrdí tiež, že hoci je dôležité modernizovať starú nefunkčnú techniku, je neprípustné, aby sa to robilo netransparentne. „Netransparentné nákupy spochybňuje aj samotné NATO,“ doplnil. Spojenci krajine podľa neho vyčítajú zlý manažment obrany. Heger preto hovorí o potrebe vyššieho rozpočtu, ale chce aj adekvátne výsledky.



Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) dokáže rezort financie z rozpočtu využiť efektívne na zabezpečenie obrany SR, zvýšenie obranyschopnosti štátu a občanov v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl (OS) SR do roku 2030.



Zvýšenie výdavkov rezortu obrany v súčasnosti predstavuje 1,72 percenta HDP, čo podľa rezortu obrany prevyšuje záväzok SR dosiahnuť do roku 2020 podiel výdavkov na obranu 1,6 percenta HDP. "Týmto sa Slovenská republika jednoznačne stáva dôveryhodným partnerom, či už členom NATO, ale aj Európskej únie," doplnil v reakcii na rozpočet Gajdoš.