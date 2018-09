E. Tomáš: Nové pravidlá výberu šéfa PZ zvýšia kvalitu kandidáta

Podľa podpredsedu SNS a poslanca Jaroslava Pašku novela zákona o Policajnom zbore vnáša istú nezávislosť do policajného zboru.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Nové pravidlá výberu policajného prezidenta prispejú k vyššej kvalite kandidáta na túto funkciu. Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V politike poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš. Podľa podpredsedu SNS a poslanca Jaroslava Pašku novela zákona o Policajnom zbore vnáša istú nezávislosť do policajného zboru. Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak nesúhlasí, očakáva zhoršenie stavu. Podpredseda SaS Ľubomír Galko má isté výhrady aj návrhy na zmenu, ale myslí si, že sa na novele budú vedieť v parlamente zhodnúť.



Diskutujúci sa zhodujú, že zodpovednosť za policajného prezidenta by mala zostať na ministrovi vnútra. "Opatrenia skvalitnia nomináciu policajného prezidenta, posledné slovo bude mať minister vnútra a bude aj niesť zodpovednosť," povedal Tomáš. Galko vidí problém v pravidlách menovania a odvolávania policajného prezidenta. Prijal by rovnaké pravidlá v oboch prípadoch a nie rozdielne kvóra. Pokiaľ nebudú rovnaké pravidlá, nepodporí ich. Rovnako nie je podľa Galka správne, aby sa o funkciu šéfa polície mohol uchádzať iba aktívny policajt a nie ten v civile.



"Ten zákon zhoršuje veci," vyhlásil Krajniak. Právna norma podľa neho neprispeje k odpolitizovaniu polície. Paška nesúhlasí. "Právna norma vnáša istú nezávislosť do policajného zboru. Som rád, že s tým ideme do parlamentu," zdôraznil Paška. Systém podľa neho treba nastaviť tak, aby bol čo najnezávislejší, ale aby bolo jasné, kto je zodpovedný.



Diskutujúci hovorili v relácii V politike aj o tom, ako sa darí ľuďom na Slovensku. Krajniak hovoril, že ľudia nemajú pocit, že sa majú dobre. Paška poukázal na zvyšovanie platov sestier, učiteľov či minimálnej mzdy. "Treba sa snažiť, aby zamestnanci dostávali viac. Vláda robí, čo sa dá," povedal. Tomáš pripomenul tvorbu nových pracovných miest a sociálne opatrenia. "Hlavnou prioritou sa teraz stáva tlak na rast miezd," uviedol Tomáš.



Podľa Galka sa vláda vezie na vlne celosvetového hospodárskeho rastu. "Táto vláda ale nerobí žiadne systémové zmeny na to, aby sa ľuďom darilo lepšie," doplnil s tým, že treba znížiť dane a odvody, zabezpečiť, aby mali vyššie čisté príjmy. Tomáš obhajoval vlaky či obedy zadarmo, Galko to odmieta. Ľudia by podľa neho radšej chceli viac peňazí v peňaženke, ako tieto opatrenia. "Švajčiarske dôchodky už raz pravica ľuďom sľubovala a vieme, ako to dopadlo," povedal Tomáš a zároveň spochybnil odvodovú reformu SaS. Podľa neho by pomohla len bohatým.



Krajniak s opatreniami Smeru-SD nesúhlasí. "Vaša politika je taká, že najskôr vyrobíte z ľudí sociálne prípady, a potom im dáte sociálne balíčky," podotkol a poukázal na mnohých ľudí v exekúciách. Podľa neho by výrazne pomohla exekučná amnestia. Tomáš súhlasí, že exekúcie ľudí sú problém a treba ho riešiť. Na starosti to má podľa neho koaličný partner Most-Híd, ktorému patrí rezort spravodlivosti. Paška zdôrazňuje, že nájsť správny mechanizmus pre exekučnú amnestiu nie je jednoduché.