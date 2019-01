E. Tomáš: Obštrukcie pri voľbe ústavných sudcov by boli necitlivé

Poslanec NR SR a predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič na margo voľby ústavných sudcov poznamenal, že dobrí kandidáti ešte neznamenajú, že nepôjde o frašku.

Bratislava 13. januára (TASR) - Bolo by najlepšie, aby Národná rada SR zvolila kandidátov na ústavných sudcov čo najskôr. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD), ktorý by podľa svojich slov považoval akúkoľvek obštrukciu za "politicky necitlivú cestu".



Ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) podľa jeho slov pozitívne prekvapil počet kandidátov. "Našlo sa dosť veľmi výrazných osobností právnického života, ktoré súhlasili s kandidatúrou. Treba sa poďakovať aj stavovským organizáciám a fakultám, ktoré kandidátov nominovali," odkázal.



Poslanec NR SR a predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič na margo voľby ústavných sudcov poznamenal, že dobrí kandidáti ešte neznamenajú, že nepôjde o frašku. "Ešte sa len ukáže, či to nie je fraška, či na konci koalícia nenanominuje 18 čisto svojich ľudí a podhodí prezidentovi," konštatoval. Kľúčové podľa neho je, aby bola voľba verejná.



S tým súhlasí aj poslanec NR SR a podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko. "Ak to nevyvrcholí verejnou voľbou, híringy sú nanič. V parlamente sa zodpovedáme voličom a voliči majú právo vedieť, ako som volil," zdôraznil. Okrem toho tvrdí, že v žiadnej demokratickej krajine nie je podobná voľba tajná. Tomáš je naopak presvedčený, že tajná voľba je tradíciou ponovembrového vývoja a jej nahradenie verejnou by bolo krokom späť.



Galkovi neprekážajú ani politické nominácie. "Nemyslíme si, že by politici nemohli smerovať na ústavný súd. Tvrdíme ale, že na ústavný súd nemôžu smerovať morálne skompromitovaní politici, ktorých chce vlastná strana upratať, a ktorí chcú získať beztrestnosť," povedal v súvislosti s kandidatúrou predsedu vládnej strany Smer-SD Roberta Fica.