E. Tomáš: Smer-SD nepodporí verejnú voľbu kandidátov na sudcov ÚS

Bratislava 8. augusta (TASR) - Smer-SD nepodporí verejnú voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Pre TASR to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD). Ak sa však bude voliť verejne, vie si predstaviť, že sa poslanci Smeru-SD na voľbe zúčastnia.



"Jedine tajná voľba je slobodná. Mrzí ma, že pod tlakom sa tu búrajú základné princípy demokracie," skonštatoval Tomáš. V prípade, ak sa vytvorí v parlamente väčšina, ktorá odhlasuje verejnú voľbu, vie si predstaviť, že sa na nej zúčastnia a budú voliť.



"Nemôžeme dovoliť, aby bola naša strana neoprávnene obviňovaná z obštrukcií," podotkol. Navyše by bolo podľa neho dobré celý proces ukončiť, pretože chýba zvoliť posledných kandidátov.



Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár v rozhovore pre TASR povedal, že neustúpi z požiadavky voliť kandidátov na ústavných sudcov v pléne verejne. Šéf SNS Andrej Danko TASR potvrdil, že bude rovnako presadzovať verejné hlasovanie. Hovoril tiež o zverejnení mien kandidátov, ktorých bude SNS voliť, aby sa ľahšie hľadali prieniky.



Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov ÚS bude na septembrovej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 10. septembra. Kandidátov možno navrhovať do 26. augusta do 12.00 h.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcovia v doterajších voľbách zvolili 14 kandidátov.



Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.