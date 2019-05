E. Tomáš: Určitý počet kandidátov na sudcov ÚS sa zrejme podarí zvoliť

Netrúfam si odhadnúť, koľko kandidátov bude zvolených a či to bude plný počet, uviedol Tomáš s tým, že pokračujú individuálne rokovania v koalícii.

Bratislava 21. mája (TASR) - Je vysoká pravdepodobnosť, že koalícia sa na utorkovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov zúčastní a je vysoká šanca, že bude zvolený aspoň určitý počet kandidátov. Vyhlásil to poslanec parlamentu Erik Tomáš (Smer-SD). Existenciu dohody v koalícii v súvislosti s voľbou potvrdil predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Detaily dohody neuviedol. Poslanci majú kandidátov voliť po 17.00 h.



"Netrúfam si odhadnúť, koľko kandidátov bude zvolených a či to bude plný počet," uviedol Tomáš s tým, že pokračujú individuálne rokovania v koalícii. Poslanecký klub Smeru-SD sa má podľa neho stretnúť o 16.30 h. "Predpokladám, že už dovtedy bude všetko jasné," doplnil.



Bastrnák potvrdil, že dohoda v koalícii existuje. "Teraz musí ešte každý tú dohodu prebrať v kluboch," avizoval s tým, že v kluboch budú hovoriť, "ako ďalej". Či sa lídri na Kolaičnej rade zhodli na menách alebo počte kandidátov, neuviedol.



Koalícia sa podľa Tomáša snaží vyrovnať s tým, že prezident SR Andrej Kiska pri predchádzajúcom rozhodnutí nevymenoval polovicu zvolených kandidátov, čím podľa Tomáša spôsobil právnu polemiku. "Táto polemika vznikla aj v odborných kruhoch a logicky sa preniesla aj na pôdu parlamentu a do koalície. Diskutuje sa o tom, či je správne zvoliť desať kandidátov alebo iný počet," uzavrel.