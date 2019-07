EK vyčíta SR nevykonanie pravidiel EÚ v otázke sexuálneho zneužívania

EK to oznámila vo štvrtok (25. 7.) vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia legislatívy EÚ.

Bratislava 26. júla (TASR) – Európska komisia (EK) vyčíta Slovensku nezapracovanie smernice z roku 2011, ktorá sa týka boja proti sexuálnemu zneužívaniu, vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. EK to oznámila vo štvrtok (25. 7.) vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia legislatívy EÚ.



V oblasti "Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo" eurokomisia rozhodla o zaslaní formálnych výziev Bulharsku, Litve, Malte, Nemecku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku za to, že nevykonali pravidlá EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Smernica z roku 2011 zaviedla prísne pravidlá, ktoré kriminalizujú takéto zneužívanie v celej Európe, zaručujú prísne postihy páchateľov a ochranu detských obetí a pomáhajú predchádzať páchaniu takých trestných činov. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia EK o oneskorení zapracovania smernice do vnútroštátneho práva.



Zapracovanie tejto smernice má na Slovensku v gescii Ministerstvo spravodlivosti SR. Jeho hovorkyňa Zuzana Drobová reagovala na výzvu komisie s tým, že sa rezort aktuálne so správou oboznamuje. „Až na základe podrobnej analýzy vieme zaujať stanovisko, či sú tvrdenia EK vecne podložené,“ uviedla Drobová. Dodala, že termín pre spracovanie stanoviska je stanovený do 8. augusta.