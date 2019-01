V januári poslala EK Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko za to, že nedokázalo adekvátne zabezpečiť ochranu prírody, čo spôsobilo výrazný pokles populácie vtáctva.

Bratislava 28. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala Slovensko na zlepšenie ochrany voľne žijúceho vtáctva. V januári poslala EK Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko za to, že nedokázalo adekvátne zabezpečiť ochranu prírody, čo spôsobilo výrazný pokles populácie vtáctva.



Smernice Rady Európy o ochrane prirodzených biotopov a ochrane voľne žijúceho vtáctva zriadili v EÚ širokú sieť chránených území Natura 2000, ktoré poskytujú ochranu proti potenciálnym škodlivým vplyvom. Plány v oblasti lesného hospodárstva a činnosti ako ťažba dreva v chránených oblastiach musia byť na základe týchto smerníc podrobené posudku ohľadom ich možných vplyvov na územia Natura 2000 pred tým, ako je vydané povolenie na tieto činnosti. Účinky plánov Slovenska v oblasti lesného hospodárstva, ich zmeny a takisto aj kalamitná ťažba s cieľom prevencie zamorenia škodcami, by mali byť tiež posúdené. Tieto opatrenia v legislatíve SR podľa EK chýbajú. EK sa prikláňa k názoru, že Slovensko nesprávne prenieslo do legislatívy povinnosti vyplývajúce zo smernice na ochranu biotopov, ktorá vyžaduje posúdenie projektov realizovaných na chránených územiach Natura 2000 s cieľom zistenia ich vplyvu na tieto oblasti. Jedným z dôsledkov je pokles populácie tetrova hlucháňa na chránených vtáčích územiach. Počet jedincov tohto najväčšieho druhu tetrova na svete sa od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 znížil o polovicu. Komisia sa tiež prikláňa k názoru, že Slovensko nepodniklo dostatočné kroky za účelom zabrániť zhoršeniu stavu prirodzených miest výskytu tetrova a zabrániť výraznému narušeniu tohto druhu.



Podľa EK Slovensko doteraz neprijalo dostatočné opatrenia v oblasti ochrany tetrova hlucháňa, ktoré vyžaduje smernica o ochrane voľne žijúceho vtáctva a ani v oblasti plánovania starostlivosti o chránené vtáčie územia.



"Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stále očakáva oficiálnu detailnú informáciu o danej veci. No envirorezort už minulý rok pripravil program záchrany hlucháňa hôrneho, jasne usmernil okresné úrady, zvýšenie ochrany vzácnych druhov zakomponoval do novely zákona o ochrane prírody a robí všetko preto, aby hlucháň ostal obyvateľom tejto krajiny," uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Ako doplnil, envirorezort by rád opätovne požiadal všetky dotknuté subjekty, či už okresné úrady alebo lesnícku obec, aby sme spoločne v záujme záchrany tohto vzácneho živočícha spravili maximum.



"Pokračujúce ničenie lesov v národných parkoch sa stalo symbolom nemohúcnosti MŽP a jeho vedenia voči valcu, ktorý predstavuje Ministerstvo pôdohospodárstva a jeho drevorubačská lobby. Znova sa ukazuje, akým prínosom je pre ochranu životného prostredia na Slovensku naše členstvo v EÚ a ako silná environmentálna legislatíva Únie pomáha chrániť naše prírodné dedičstvom," povedal Martin Hojsík, expert na životné prostredia z Progresívneho Slovenska.



SR má k dispozícii dva mesiace na nápravu situácie, inak môže EK posunúť prípad na Súdny dvor EÚ.