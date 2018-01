Emeritný arcibiskup Ján Sokol sa súdi s Týždňom už ôsmy rok

Spor Jána Sokola a týždenníka sa odvíja od článkov, keď šéfredaktor týždenníka Štefan Hríb napísal, že Sokol mal ešte v roku 1998 previesť pol miliardy slovenských korún na účet bývalého agenta ŠtB.

Trnava 24. januára (TASR) – Trnavské súdy sa už ôsmy rok zaoberajú sporom emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola a vydavateľa časopisu Týždeň spoločnosťou W Press. V súčasnosti dostala spis nová pridelená sudkyňa, naposledy sa pojednávanie vo veci na Okresnom súde v Trnave konalo v marci 2017.



Vlani sa protistrany v súdnej sieni stretli dvakrát, okrem marca aj presne pred rokom, 24. januára 2017, kedy vypovedala audítorka Mária Plešková. Bola tou, ktorá po odvolaní Sokolovho nástupcu Róberta Bezáka podala trestné oznámenie. Jeho základom boli závažné zistenia v účtovníctve arcidiecézy z obdobia pred Bezákovým príchodom do Trnavy. Nasledujúce pojednávanie, určené na 20. júna bolo odročené na 10. októbra. No ako TASR informovala hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Trnave Jana Kondákorová, bola podaná námietka voči zaujatosti proti sudkyni, a tak bol tento termín zrušený. "Námietka zaujatosti bola následne vyhodnotená ako nedôvodná," uviedla hovorkyňa. Dodala, že v súčasnosti bol spis v zmysle zákona pridelený do doby návratu sudkyne, respektíve nástupu nového sudcu na OS, inej sudkyni. Kedy bude vytýčené pojednávanie, hovorkyňa informáciu nemala.



Spor bývalého arcibiskupa a týždenníka sa odvíja od uverejnených článkov v Týždni, keď v máji 2009 šéfredaktor týždenníka Štefan Hríb napísal, že Sokol mal ešte v roku 1998 previesť pol miliardy slovenských korún (16,6 milióna eur) na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti Štefana Náhlika. Peniaze mali pochádzať z predaja cirkevných pozemkov pod supermarketom Tesco na Zlatých pieskoch v Bratislave. Séria článkov vyšla v periodiku dva týždne pred odchodom Sokola do dôchodku. V žalobe sa Sokol domáhal ochrany osobnosti a poskytnutia náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 50.000 eur, ktoré deklaroval v prípade úspechu poskytnúť na charitatívne účely.



Pojednávania na OS v Trnave začali v roku 2010, v marci 2012 súd arcibiskupovu žalobu zamietol. Sudkyňa sa v zdôvodnení odvolala na slobodu prejavu, zakotvenú v Dohode o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Sokol následne podal odvolanie, ktoré zamietol KS, neúspešné bolo aj jeho dovolanie na Najvyššom súde SR. Ústavný súd však zrušil rozsudok KS z mája 2013 i uznesenie Najvyššieho súdu SR z októbra 2014 a vec vrátil na ďalšie konanie. Okresnému súdu ju pridelili znova v roku 2015.